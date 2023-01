Première sport documentaire ‘The Successor’ in Tuschinski Amsterdam

Op dinsdag 17 januari 2023 gaat de documentaire ‘The Successor’ in première in het Koninklijk theater Tuschinski in Amsterdam. In deze documentaire, die afgelopen jaar een prestigieuze award won op het internationale filmfestival in Milaan, volgt Thom Verheul Richard Westerink en zijn superpaard Etonnant twee jaar op de voet. "Ik heb al delen van de documentaire mogen zien en ben verheugd over de wijze waarop Thom Verheul laat zien wat er allemaal bij komt kijken om in de absolute wereldtop te kunnen presteren", aldus Paul Mulder, voorzitter van Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.

De Nederlandse drafsport is nog altijd van een hoog niveau. Nederlandse trainers, rijders en paarden laten regelmatig van zich horen door in Duitsland, België, Frankrijk en Zweden grote prijzen te winnen. Dat geldt in het bijzonder voor de Nederlandse paardentrainer Richard Westerink. Hij verhuisde jaren geleden naar Frankrijk, het drafsport Mekka van Europa. De 43-jarige Apeldoorner groeide daar uit tot de meest succesvolle Nederlander ooit door internationaal grote successen te boeken met zijn paarden.

De succesvolle film- en documentairemaker Thom Verheul, die al meerdere internationale prijzen won, volgde Westerink en zijn superpaard Etonnant gedurende twee jaar op de voet en maakte de documentaire ‘The Successor’.

Westerink maakt furore met zijn toppaarden die al miljoenen aan prijzengeld wisten te winnen. De nu negenjarige Etonnant is het grootste talent van zijn stal. Verheul reisde met hem door heel Europa. Er staan miljoenen op het spel en Westerink en Etonnant beleven alle hoogte- en dieptepunten op en buiten de baan. De internationale rollercoaster waarin Westerink zich bevindt, leidde Verheul uiteindelijk via Parijs naar Stockholm. Daar wachtte het Wereldkampioenschap sprint (Elitloppet). Etonnant stond in Zweden voor de onmogelijke opgave om in de voetsporen van zijn illustere vader (Timoko) te treden waarmee Westerink de wereldtitel in het verleden al tweemaal won.

Internationaal filmfestival

De documentaire die ruim een uur duurt won op het 40th Milano International FICTS fest in de categorie Sport Movies & TV 2022, Great Champions, de prestigieuze award. Het was de finale van 20 festivals over de gehele wereld van de “World FICTS Challenge” World Championship of Television. Tijdens de ceremonie was het IOC-voorzitter Thomas Bach die via een videoverbinding de winnaars toesprak: “Sport en cultuur zijn ongelofelijk belangrijk om mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen. De fantastische films en documentaires over sport die hier vandaag een award in ontvangst mogen nemen dragen daar op een fantastische manier aan bij.”

Première in Nederland

Op dinsdag 17 januari 2023 gaat de documentaire in première. In het Koninklijk theater Tuschinski is deze avond speciaal voor genodigden. Verheul en Westerink zullen beide aanwezig zijn. De première wordt georganiseerd door Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, ZEturf en TROTR Media. Voorzitter Paul Mulder van Stichting Nederlandse Draf- en Rensport is ontzettend blij met trainers zoals Richard Westerink: “Hij is een echte ambassadeur voor de internationale drafsport. Daar profiteren wij in Nederland ook van. Ik heb al delen van de documentaire mogen zien en ben verheugd over de wijze waarop Thom Verheul laat zien wat er allemaal bij komt kijken om in de absolute wereldtop te kunnen presteren.”

Bron: Persbericht