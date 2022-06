Prestigieuze Royal Ascot van start

De openingsdag van Royal Ascot wordt vaak beschouwd als de mooiste dag van vlakkebaan rennen in het Verenigd Koninkrijk. Met de internationale toppaarden die aan de start verschijnen trekt Royal Ascot ongeveer 300.000 bezoekers in vijf dagen aan, keert ruim £ 5,5 miljoen aan prijzengeld uit in 18 Group rennen waarvan 8 Group I en wordt uitgezonden in meer dan 200 landen. Vanwege de goede weersvoorspellingen besloot de renleiding om eergisteren de renbaan al flink te bewateren om voor een goede ondergrond van de deelnemers te zorgen.

De dagelijks aftrap van het vijf dagen durende Royal Ascot vond gisteren traditioneel weer plaats, echter zonder Hare Majesteit Queen Elizabeth. Haar genodigden verschenen wel in open calèches voor de tribunes en en de paddock voor het uitzinnige publiek.

Queen Anne Stakes

De eerste rubriek op de openingsdag van Royal Ascot was de Queen Anne Stakes. Deze ren over de klassieke mijl (1609 meter) telde 7 deelnemers van topformaat met als torenhoge favorieten Baaeed en Real World. Baaeed (Sea The Stars x Aghareed) was al zeven keer ongeslagen. Baaeed is een volle broer van Hukum die onlangs de Coronation Cup won. De vierjarige versloeg Godolphin’s Real World op 14 mei j.l. te Newbury en deed het vandaag dunnetjes over door onder jockey Jim Crowley op zijn sloffen met 1 ¾ lengte te winnen van Real World met vier lengten daarachter Order Of Australia. “Makkelijker dan dit zal het denk ik niet meer gaan worden” aldus een lachende Crowley en trainer William Haggas. Insiders voorspellen dat Baaeed de nieuwe Frankel wordt. Zoals de carriere van het paard tot nu toe verloopt zou dat heel goed mogelijk zijn.

King’s Stand Stakes

De tweede ren was de King’s Stand Stakes over 1200 meter. Voor deze sprintkoers waren vanuit Australië Nature Strip, de beste sprinter van Australië, en vanuit Amerika Golden Pal, die afgelopen november de Breeders Cup Sprint won, ingevlogen. De verwachte clash tussen deze twee toppers bleef echter uit.

Drama

Bij de start voltrok zich een drama waardoor Golden Pal de start miste en twintig meter achter het deelnemersveld finishte. Outsider Mondammej speelde tijdens het laden van de startboxen zodanig op dat de starter hem verbood om aan de ren deel te nemen. Amerika’s topjockey Irad Ortiz jr. die Golden Pal bereed stond net als de overige deelnemers al in de startbox en keek achterom naar de opspelende Mondammej en toen ging de ren van start. Ortiz, die zich kennelijk niet heeft verdiept in de Britse startprocedures en er niet mee bekend was dat een paard dat zich niet wil laten laden door de starter geweigerd wordt, was door zijn achterom kijken totaal niet op de start voorbereid en viel bijna van Golden Pal af. De combinatie zigzagde aanvankelijk over de baan en ondanks verwoede pogingen om het paard bij de rest te laten koersen mocht het niet baten. Nature Strip won de ren onder James McDondald voor trainer Chris Waller met 4 ½ lengte engte voor Twilight Calls die een hoofdlengte voor de derde aankomende Acklam Express finishte.

St. James’s Palace Stakes

De derde ren van vandaag over 1609 meter werd door de driejarig Coroebus (Dubawi x First Victory), de pupil van Godolphin die eerder in mei de eerste 2000 Guineas overwinning ooit voor Godolphin won, na strijd gewonnen voor Lusail en My Prospero. Ook bij de start van deze ren voltrok zich een drama nadat Light Infantry, de mount van Jamie Spencer op zijn achterste in de startbox ging zitten en Checkandchallenge er helemaal niet inging. Zo vertrokken geen 13 maar 11 paarden van start en met de mooiste finish van de dag won Coroebus voor Godolphin deze Group I ren.

