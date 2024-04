Pride Of Jenni laat haar concurrentie verbijsterd achter zich

De Group I Queen Elizabeth II Stakes is een grote klassieker in de rensport en gisteren vond de editie daarvan te Australië plaats. De ren verliep over 3000 meter op gras en het prijzengeld bedroeg ruim drie miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro voor de winnaar. De zesjarige Pride Of Jenni (Pride Of Dubai x Sancerre) liet een aantal grote favorieten verbijsterd achter zich.

Er vertrokken negen paarden van start in de Queen Elizabtj II Stakes, met Via Sistina als grote favoriet. De overige deelnemers, waaronder Place Du Carrousel, Cascadian, Kovalica, Buckaroo en Mr. Brightside hadden ook al hun sporen in de toprennen verdiend. Maar de zesjarige merrie Pride Of Jenni (Pride Of Dubai x Sancerre) liet al hun verdiensten schromelijk verbleken.

Veertig lengten voorsprong

Getraind door Carion Maher en bereden door Declan Bates, vertrok de combinatie snel van start en stormden, zoals gebruikelijk voor de merrie, gelijk naar voren om een gat te slaan op de rest van het veld. Normaliter bedroeg de afstand dan zo’n tien lengten en leverde geen kopzorgen voor de rest van het veld op, maar gisteren nam Pride Of Jenni het bit tussen haar tanden en ging er vandoor. Met zo’n veertig lengten verschil bepaalde de merrie zelf het tempo en de rest van het veld dat zo’n 100 meter achter haar koerste lieten haar begaan en dachten “die halen wij wel in”. Een misvatting, want bij het uitkomen van de laatste bocht met nog 200 meter te gaan nog lag de combinatie nog steeds vijftien lengten voor. In de spurt naar de finish werd het verschil nog maar 6 ½ lengten maar de overwinning was veiliggesteld en Via Sistina werd tweede met 1 ¾ lengte daarachter Mr. Brightside die als derde finishte.

Fenomenaal

De ren-commentator kwam bijna niet meer uit zijn woorden en zei: “ongelofelijk, zoiets heb ik nog nooit gezien”. De winnende trainer en jockey deelden die mening en jockey Bates voegde er aan toe: “Met veertig lengten voorsprong in een Group I ren koersen is iets fenomenaals. Beter dan dit zal niet meer in een Group I ren vertoond worden. Dat een paard dát kan, had ik nooit kunnen bedenken. In tegenstelling tot mijn vorige ritten op haar kon ik haar steeds in een goed koersritme en tempo houden maar nadat ze het bit tussen de tanden nam dacht ik ‘oei dat is niet goed’, maar zij bleef maar doorgaan. Ik dacht dat het teveel van het goede zou zijn maar Pride Of Jenni bepaalde deze keer zelf hoe en wat. Ik was er niet blij mee want de concurrentie staat ook niet stil en meestal hoor je hoe die achterliggende paarden er aan komen. Ik heb de verleiding weerstaan om niet achterom te kijken en mij op de finish te focussen”.

Social media ontploft

Het commentaar van de overige deelnemers en jockeys varieerden van teleurstellend dat ze haar hebben laten gaan en het gat niet eerder gedicht hebben’ tot ‘beschamend hoe wij al na 600 meter koers verslagen werden’. Social media ontplofte en de bewondering en humor was niet van de lucht. Gekscherend werden er veel opmerkingen gemaakt dat Pride Of Jenni op weg terug naar haar trainingsstal nog even een koersje op een andere renbaan rende en won en al voor de start aan de QE II aan de bubbles zat.

