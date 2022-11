Prima generale repetitie voor Golden Sixty en Romantic Warrior

De zevenjarige Golden Sixty toonde dit weekend aan dat zijn voorbereiding voor de Longines Hong Kong Mile op 11 december, geheel volgens plan verloopt. En ook de vierjarige Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) heeft ook laten zien dat hij er klaar voor is. Het is het beste middellange-afstands paard van Hong Kong. Beide paarden wonnen dit weekend een ren.

Golden Sixty (Medaglia d’Oro x Gaudeamus) was Hongkong’s paard van het jaar 2020 en 2021. Met 22 overwinningen uit 25 starts was hij de meest winnende Engelse volbloed tot nu toe. Dit weekend toonde het paard dat zijn voorbereiding voor de Longines Hong Kong Mile op 11 december aanstaande geheel volgens plan verloopt. De zevenjarige superster liet op de renbaan van Sha Tin in de Group II de Bank Of China (Hong Kong) Private Wealth Jockey Club Mile over 1.600 meter zien dat hij klaar is om over drie weken weer te gaan vlammen. Hoewel het paard gewend is om met een ruime voorsprong te finishen, moest hij er vandaag wat meer aan trekken. In een nek-aan-nek finish met de vierjarige California Spangle toonde Golden Sixty onder de kundige handen van jockey Vincent Ho zijn vechtlust en won met een halslengte voor California Spangle en good old Waikuku.

‘Wachten’

Ho: “Het tempo lag erg laag lag en ik moest op de laatste 600 meter wachten en California Spangle in de gaten houden om toe te kunnen slaan. Als je bedenkt dat Golden Sixty vandaag 80% fit was dan komt het paard, dat mentaal zo sterk is en zo’n vechtlust heeft, alle lof toe. Daarnaast ook alle lof voor het team.” Trainer Francis Lui zei dat Golden Sixty een makkelijk te trainen paard is en dat zijn conditie voor de Longines Hong Kong Mile nog zal toenemen. Het zal tegen Schnell Meister, Danon Scorpion en Salios en California Spangle racen op 11 december. En houd die laatste in de gaten; want het is een hele beste!

Romantic Warrior is er ook klaar voor

De vierjarige Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) liet ook zien dat hij klaar is voor Longines Hong Kong Mile. Romantic Warrior is het beste middellange-afstands paard van Hong Kong en dat liet hij vandaag in Bank Of China (Hong Kong) Jockey Club Cup over 2.000 meter zien. In de kundige handen van jockey James McDonald won hij met 1 ¼ lengte voor Tourbillon Diamond met ¾ lengte daarachter Senor Toba. Voor Romantic Warrior was het na een rustperiode van 211 dagen zijn achtste overwinning uit negen starts. Trainer Shum twijfelde er over of hij Romantic Warrior vandaag over 1.600 of over 2.000 meter zou laten koersen omdat hij tegen het gevecht met Golden Sixty en California Spangle opzag. Daarbij was Romantic Warrior, net als Golden Sixty ‘maar’ voor 80 % fit. Aangezien James McDonald na de ren verklaarde dat het paard zich nog zal gaan verbeteren heeft Shum er alle vertrouwen in dat hij op 11 december goed zal presteren.

Bron: Horses.nl