Princess Zoe toont karakter en wint Qatar Prix du Cadran

De Qatar Prix du Cadran is een Group I race over 4.000 meter en een klassieker voor de zogenoemde stayers, Engelse volbloeden die over lange afstanden kunnen racen. De koers ging naar Princess Zoe die een taaie eindstrijd won onder Joseph Sheridan.

In 2014 zette High Jinx het koersrecord van 4.12.22 neer en dat is daarna nietmeer geëvenaard. De grote favoriet vandaag was Call The Wind; hetzelfde paard dat deze ren in 2018 won en vorig jaar tweede werd, volgens zijn trainer toen vanwege een slechte startboxloting. Call The Wind lootte vandaag startbox nr. 1 maar dat leidde evenmin tot een overwinning.

Na de start bleef Apadanah even in de startboxen staan en het leek erop dat het paard de koers volledig zou missen. Met Alkuin aan de leiding voor Windstoss en met 10 lengten daarachter Call The Wind en de rest van het veld zat de vijfjarige merrie Princess Zoe (Jukebox Jury x Palace Princess) in de op drie na laatste positie, maar ze kon wel vrij koersen.

Uithoudingsvermogen wint

Met nog 1.600 meter te gaan, schoof zij onder jockey Joseph Sheridan een plaatsje naar voren en bij het ingaan van de lange laatste de bocht lag zij vijfde. In de laatste 1.000 meter veroverde zij de vierde plaats en met nog 700 lange meters te gaan werd zij door Sheridan aangespoord om te versnellen. Dat deed zij en haar taaie uithoudingsvermogen maakte dat zij in de laatste 50 meter koers de leiding overnam en met ½ lengte voor Alkuin en met 15 lengten voor als derde aankomende Call The Wind won.

Met rating van 64 kwam zag en overwon Princess Zoe haar eerste Group I ren ooit. Zij koerste in Duitsland en bevond zich steeds bij de eerste drie aankomende. De merrie verhuisde afgelopen najaar naar Ierland en verwisselde van trainer, won in Ierland dit jaar vier rennen op rij maar die waren van een beduidend ander kaliber dan deze zeer spannende koers. Princess Zoe is door Simon Minch, stoeterijhouder van Gestüt Höny Hof in Duitsland, gefokt en was een van de vier Duits gefokte paarden in deze ren waarmee Duitsland duidelijk aantoont dat haar stoeterijen internationaal tot de wereldtop behoren.

