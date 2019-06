Prix de Diane Longines voor Channel

De Prix de Diane Logines is een klassieker in Europa en wordt gehouden te Chantilly, het renpaardenparadijs onder de rook van Parijs. Het was Channel (Nathaniel x Love Magic) die in deze editie van de race tot Koningin werd gekroond. De merrie is Iers gefokt, een kleindochter van Galileo en een halfzus van Enable die tweemaal de Prix de L’Arc de Triomphe op haar naam schreef.

De renbaan van Chantilly dateert uit 1834 en beslaat 8000 hectare aan bossen, weilanden en kilometers aan gras- en zand trainingsbanen met hellingen. Iedere ochtend trainen ruim 2400 renpaarden te Chantilly waarvan de infrastructuur wordt beheerd door France Galop. De Prix de Diane Longines is een begrip in de koerswereld en wordt ook wel de Derby van de merries genoemd. Deze Group I race voor driejarige merries over 2100 meter is het Franse equivalent van de Epsom Oaks te Engeland. Het is ladiesday en de dames onder de 35000 bezoekers van vandaag waren uitgedost a la Royal Ascot.

Bijna zes ton voor de winnaar

Met een prijzengeld van een miljoen euro waarvan 571.400 euro voor de winnaar namen 16 van Europa’s beste driejarige merries deel. De winnares van deze race wordt traditioneel gekroond tot Koningin der Merries en daarnaast ingeschreven voor de in oktober te houden Prix de l’Arc de Triomphe.

Channel

Het was Channel (Nathaniel x Love Magic) die in deze editie van de race tot Koningin werd gekroond. De merrie is Iers gefokt, een kleindochter van Galileo en een halfzus van Enable die tweemaal de Prix de L’Arc de Triomphe op haar naam schreef. Een goede bloedlijn dus en dat kwam vandaag weer volop tot uiting. De merrie wordt getraind in Chantilly door Francis-Henri Graffard en is de eerste Engelse volbloed van eigenaar Samuel De Barros die zijn geluk niet op kon na het winnen van de race. Channel werd bereden door de 26-jarige Pierre-Charles Boudot die na de koers van vreugde zijn jockeyhelm in het publiek gooide.

Gemiddeld 60 km/u

De gemiddelde snelheid in een dergelijke koers ligt rond de 60 km per uur. Channel is in maart dit jaar met koersen begonnen en liep voorafgaande aan deze race driemaal waarvan zij twee koersen won. In een tijd van 2.08.70 versloeg zij na strijd Commes met een halve hals voor de derde aankomende Grand Glory.

De koerswereld maakt zich steevast na de Prix de Diane op voor de Royal Ascot meeting die dinsdag a.s. van start gaat.

Bron: Horses.nl