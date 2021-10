Prix de l’Opèra Longines, Prix de L’Abbye de Longchamp Longines en de Qatar Prix de la Foret

Het waren veertien toppaarden die van start gingen en net als in de Arc werd deze met 500.000 euro gedoteerde ren over 200 meter gewonnen door een outsider. Een outsider die weliswaar niet zo’n hoge uitbetaling als Torquator Tasso opleverde, maar toch. De stuurmanskunst van jockey Maxime Guyon maakte dat zijn paard Rougir (Territories x Summer Moon) in het laatste stuk van de ren zijn eerste Group I overwinning op zijn naam kon bijschrijven.

De driejarige merrie werd door Jan Krauze, een voormalig journalist bij Le Monde, op zijn stoeterij in Normandië opgefokt en klaar voor haar trainingen bij trainer Cédric Rossi gestoomd. Guyon vertelt: “Ik dank haar eigenaar en trainer dat zij mij Rougir weer lieten berijden, omdat ik haar in de koers van de Poule d’Essai heel slecht had bereden. We hopen dat ze over een maand naar de Breeders’ Cup gaat. Ze is geweldig en ze houdt van concurrentie.” Veel belangstelling genoot Aidan O’Briens driejarige merrie Joan Of Arc, die afgelopen juni te Chantilly de Prix de Diane Longines had gewonnen maar de merrie finishte teleurstellend als tiende.

Prix de L’Abbye de Longchamp Longines over 1000 meter

Glass Slippers won deze met 350.000 euro gedoteerde Group I ren in 2019, werd vorig jaar tweede en zou in de editie van dit jaar haar titel uit 2019 proberen te prolongeren. Net als vorig jaar lootte Glass Slippers echter weer een van de startboxen aan de buitenkant en dat kostte haar zowel vorig jaar als dit jaar de koers. Er vertrokken veertien paarden van start en de ren leverde de mooiste en spannendste finish van alle koersen van vandaag op. Het leek er op of Air De Valse van de in Frankrijk geliefde trainster Corine Baranda Barbe, die wereldwijd Groupe I successen met Frankrijks lievelingspaard Cirrus des Aigles behaalde, zou gaan winnen. Het paard lag de hele ren op kop en in de laatst meters voor de finish stak jockey Ronan Whelan op A Case Of You (Hot Streak x Karjera) een stokje voor en won de ren met een hoofdlengte voor Aire De Valse terwijl Glass Slippers vijf lengten daarachter als derde finishte.

Qatar Prix de la Foret over 1400 meter

De laatste vijf jaar hebben Engelse trainers deze ren gewonnen en met Space Blues die bijna niet te stoppen valt, haalde trainer Charlie Appleby voor Godolphin de koers voor de zesde keer op rij voor Engeland binnen. Met overmacht stuurde jockey William Buick de vijfjarige Space Blues (Dubawi x Miss Lucifer) in de laatste paar honderd meter koers naar voren en geen van de overige veertien deelnemers kwamen toen nog bij hem in de buurt. Tweede werd de in Ierland getrainde Pearls Galore en derde werd het Japanse paard Entscheiden waarmee de eerste drie aankomende een mooi internationaal podium vormden.

‘Space Blues is een machine’

Appleby vertelt: “Space Blues is volwassen geworden. Hij was weliswaar een van de klassepaarden in deze ren, maar wij maakten ons toch zorgen om de bodemgesteldheid. Het bleek dat hij er goed op uit de voeten kwam. We zijn erg blij om dit weekend met een winnaar af te sluiten. Aangezien reizen hem niet deert zouden wij hem begin november in de Breeders’ Cup Mile kunnen laten starten.” William Buick voegde daar aan toe: “Space Blues is een machine en een van mijn favoriete paarden. Hij is genereus, gemakkelijk te berijden en heeft veel klasse. De Breeders’ Cup Mile is een ren waarin twee bochten zitten maar de renbaan is breed genoeg om daar te kunnen manoeuvreren en om daar te kunnen slagen”.

Bron: Horses.nl