Profvoetballer Jay Tabb ruilt voetbalschoenen om voor rensport

De Britse profvoetballer Jay Tabb heeft vorig jaar een drastische carrièreswitch ondergaan. Na het overlijden van zijn moeder gooide Tabb het roer om en ging in maart vorig jaar naar een twaalfweekse cursus op het National Horseracing College in Doncaster. Hoewel hij zelf nog nooit in het zadel had gezeten, had Tabb tijdens zijn voetbalcarrière wel enkele renpaarden in mede-eigendom.

Na het voltooien van de cursus in Doncaster solliciteerde Tabb als ruiter bij trainer Philip Hobbs. “Philip was mijn eerste keus en gelukkig kon ik daar aan de slag”, vertelt de ruiter aan Horse & Hound. “Ik heb wel een paar momentjes op de renbaan gehad hoor, zoals toen mijn harnachement er af gleed en ik er vanaf viel. Als je er vanaf valt, moet je de volgende ochtend taart meenemen, dus ik houd de lokale bakker hier goed aan het werk”, voegt hij er lachend aan toe.

Ervoor gaan

In de tweede week van maart bracht Tabb de volbloed Oakley aan start op het Cheltenham Festival in de Randox Health County Handicap Hurdle. “Ik heb het Festival vaker op televisie gezien en het was geweldig om daar nu zelf een paard te rijden!” De 32-jarige ruiter is nog altijd blij met de carrièreswitch. “Als je van paarden houd en een switch overweegt, raad in de rensport zeker aan, ga ervoor!”

Bron: Horse & Hound