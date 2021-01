Pupillen Godolphin domineren tweede DWCC-meeting

Voor Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, kan deze week niet meer stuk. Zijn paard Ghaiyyath (Dubawi x Nightime), die na zijn laatste koers aan zijn dekcarrière is begonnen, werd door Longines als beste renpaard ter wereld 2020 gekroond. Vandaag wonnen de pupillen van Godolphin maar liefst vier van de zes koersen van de tweede Dubai World Cup Carnival meeting.

De highlights van de met ruim 543.000 dollar gesponsorde zes rennen van vanmiddag waren de Cape Verdi, een ren over 1.600 meter op gras voor driejarige en oudere merries, en de UAE 1000 Guineas over 1.600 meter op zand voor driejarige merries.

Favoriet wint na bijna vijf maanden rust

In de Cape Verdi Group, een Group II ren over 1.600 meter op gras, gingen negen merries van start. De ren is vernoemd naar de 1000 Guineas winnaar van Godolphin. Een van de deelnemende merries was de veelbelovende vierjarige Althiqa (Dark Angel x Mistrusting) die door insiders als een potentiële kandidate voor het winnen van een Group I ren wordt gezien. De opbouw van de koersen van de Althiqa is gestaag gegaan: van een debuutkoers in mei 2019 naar een listed ren te Deauville naar drie Group III rennen te Goodwood, Deauville en Doncaster om vandaag in deze Group II ren te starten.

Laatste driehonderd meter

Getraind door Charlie Appleby werd de merrie bereden door James Doyle die haar in de achterhoede van het veld liet koersen. Met nog zeshonderd meter te gaan liet Doyle de merrie gestaag naar voren komen om in de laatste driehonderd meter de koers te leiden en met 2 ¼ lengte te winnen voor Stylistique met een lengte daarachter Dubai Love. Een eerste en een derde plek voor de pupillen van Godolphin, zij het van twee verschillende trainers Charlie Appleby en Saeed Bin Suroor. Voor trainer Charlie Appleby en jockey James Doyle was het de vierde keer dat zij deze ren wonnen. De trainer en de eigenaar gaan overleggen in welke volgende ren zij de merrie laten deelnemen: de Saudi Derby, de UAE Oaks of de UAE Derby.

Eitje voor Frankie Dettori

In deze listed ren over 1.600 meter op gras gingen zeven driejarige merries van start en ook hier maakte de favoriet haar favorietenrol waar. De driejarige Soft Whisper (Dubawi x Placidia) vertrok onder de afgelopen dinsdag door Longines voor de derde keer tot World’s Best Jockey gekroonde Frankie Dettori van start. Soft Whisper begon afgelopen augustus in Engeland aan haar koers carrière en won daar twee van haar drie starts. Op 7 januari j.l. won de merrie voor het eerst te Meydan en vandaag voerde zij aan haar totaal van vijf starts haar vierde overwinning toe. Het koersverloop verliep nagenoeg hetzelfde als in de Cape Verdi zij het dat Dettori Soft Whisper met zeven lengten voorsprong over de finishlijn bracht voor Mnasek en de op 2 ¼ lengte daarachter aankomende Super Chianti.

Zee van koningsblauw

De eerste zes aankomende in de Zabeel Turf, een ren over 2.000 meter op gras, betrof allemaal pupillen van Godolphin. In de koers vertrokken 15 paarden waarvan Godolphin er acht voor haar rekening nam. In een zee van koningsblauwe renkleuren won Ya Hayati onder Mickael Barzalona voor Bright Melody, Star Safari (alle drie in training bij Aplleby) Brilliant Light en Royal Marine (beide in training bij bin Suroor) voor Al Maysan (Appleby).

De Vries knap tweede

Adrie de Vries werd knap tweede op de achtjarige Brraq in de Al Maktoum Challenge R2. De Vries won de eerste editie van de uit drie Group I rennen bestaande challenge voor Arabische volbloeds op 7 januari j.l. met Brraq over 1.600 meter. De koers van vandaag strekte zich uit over 1.900 meter en werd gewonnen door Patrick Cosgrave op Rb Frynchh Dude die Brraq met 2 ½ lengte voorbleef.

