Pyledriver verslaat tegenstanders genadeloos

Pyledriver (Harbour Watch x La Pyle) galoppeerde gisteren onder gelegenheidsjockey P.J. Mc Donald met gemak naar de overwinning in de King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes in Ascot. De favorieten van deze ren, Emily Upjohn en Westover eindigden op de vijfde en zesde plek.

De King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes is een Group I ren over 2405 meter op gras in Ascot die vanaf 1951 wordt verreden en het is dé grootste internationale open klasse ren over die afstand in Engeland. De ren is een strijd tussen generaties en staat in de wereldwijde lijst van Group I rennen in de top tien.

Sterk veld

Met zes deelnemers was het geen groot maar wel een kwalitatief sterk veld. De driejarige Emily Upjohn die nipt tweede werd in de Cazoo Oaks en de eveneens driejarige Westover die de Ierse Derby op zijn sloffen won waren de favorieten. Zij namen het op tegen de zesjarige Broome die recent de Hardwick Stakes Group II won, de vijfjarige Mishriff die tweede werd in de Coral Eclipse en vorig jaar de Juddmonte International Stakes won en de vijfjarige Torquator Tasso die vorig jaar oktober dé beste Group I ren ter wereld de Prix de L’ Arc de Triomphe won.

Grillige Pyledriver

En, niet te vergeten, Pyledriver (Harbour Watch x La Pyle) die te pas en te onpas Group- en Listed rennen wint. De vijfjarige werd begin afgelopen juni in Epsom tweede in de Dahlbury Coronation Cup en al had laten zien dat hij zich weer aan het verbeteren was. Als vierjarige won Pyledriver de Coral Coronation Cup te Royal Ascot en werd in december nipt tweede te Hong Kong in de Longines Hong Kong Vase, beide top Group I rennen. Begin dit jaar finishte hij als elfde teleurstellend in de Neom Turf te Saudi Arabie en werd hij vierde in de Longines Sheema Classic te Dubai. Kortom, een onvoorspelbaar maar wel heel goed paard dat in het verleden genoeg van zich heeft doen laten gelden en nooit valt uit te vlakken.

Gisteren deed hij weer van zich horen en snoerde critici de mond door als derde mee het tempo te dicteren en, hoewel hij afwisselend naar links en naar rechts ging hangen en slingerde, overtuigend met 2 ¾ lengte won voor de knap als tweede finishende Torquator Tasso en met acht (!) lengten daarachter de als derde aankomende Mishriff die de start miste. De twee driejarige favorieten finishten als vijfde en zesde waarbij opviel dat Westover voor de koers al overmatig zweette en behoorlijk danste en daarmee kostbare energie verspilde.

Speciaal paard

Het is een speciaal paard die Pyledriver. Er zijn maar drie personen op stal die hem een hoofdstel aan kunnen doen omdat hij er niet van houdt dat iemand aan zijn oren komt. Verder bijt hij er lustig op los en de groom had de tanden van gisterochtend nog in zijn huid staan. Een paard dat niemand wilde kopen en als reserve de veiling inging voor 10.000 pond kreeg na de overwinning te Royal Ascot vorig jaar biedingen tot koop met duizelingwekkende bedragen. De eigenaren weigerden al die biedingen omdat het maar zelden in je leven voorkomt dat je zo’n paard hebt. Zij vinden dat de lol met de overwinningen in Engeland en de prestaties en reizen naar Hong Kong, Saudi Arabië en Dubai niet tegen een verkoop opwegen.

Trainers William Muir en Chris Grassick en jockey P.J. Mc Donald, die de vaste jockey Martin Dwyer verving omdat die geopereerd werd, wisten twee weken geleden al dat zij een hele grote kans op de overwinning van gisteren maakten omdat Pyledriver tijdens de training tegen een Group I paard van een andere trainer eerst zeven lengten achter lag en er toen vandoor ging en heel gemakkelijk en overtuigend zijn hielen liet zien. “Iedere dag werkt het team hard, hoopt op een paard als hem en droomt op overwinningen. Hij koerste gesmeerd en in de laatste tweehonderde meter dacht ik : waar blijft de rest ?”, aldus Muir. “Ik heb gegild en gehuild en ben zo enorm trots op iedereen. De plannen van de eigenaren zijn nu om Pyledriver klaar te stomen voor de Prix de l’Arc de Triomphe op 2 oktober a.s.”