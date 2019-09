Qatar Cup Prix Dragon levert Van den Bos weer Group I overwinning op met Akoya

Zondagmiddag om 14 uur gingen de drie deelnemers aan de Qatar Cup Prix Dragon, een Group I ren voor Arabische volbloeds van vier jaar en ouder over 2000 meter te Longchamp van start. Het prijzengeld bedroeg 100.000 euro en na een spannende race was het Akoya, die werd gereden door Theo Bachelot, die als eerste over de streep galoppeerde.

Akoya (Mutqatil Al Khalidiah x A l’Ombre del Sol) de vijfjarige hengst van Karin van den Bos in eigendom van Landgoed Waterland, won op 10 augustus j.l. de Doha Cup te Deauville (Group I) over 2000 meter en koerste vandaag tegen Al Shamoos en General Lady. Met drie deelnemers in de race is het voor een trainer noch een jockey eenvoudig om een tactiek te bepalen.

De jockeys houden zich onderling voortdurend in de gaten om direct te kunnen reageren indien een van hen wegspurt. Onder een gelijkmatig tempo vertrok het deelnemersveld met Akoya aan de leiding. Jockey Theo Bachelot hield Akoya, die er fantastisch uit zag, in een perfecte balans en liet zich niet verleiden om te versnellen totdat zij de laatste bocht uitkwamen. Akoya versnelde iets waardoor de andere twee deelnemers dat ook dienden te doen. Al Shamoos bleef een lengte achter Akoya koersen en begon in de laatste tweehonderd meter dichterbij te komen. Bachelot klikte toen met zijn tong en Akoya, een vechter, versnelde nog meer en won overtuigend voor Al Shamoos en de General Lady.

Holistisch

“Akoya train ik net als mijn andere paarden holistisch, dat wil zeggen dat ik de mens, het paard, de combinatie en alle bijbehorende factoren zoals stalling en voer goed beheer. Ik train mijn paarden hoofdzakelijk op het strand en laat ze veel in de zee stappen”, aldus Van den Bos. “Het holistische trainen werpt zijn vruchten af want de paarden zijn happy en relaxed.”

Qatar Arabian World Cup

“Ik heb Akoya zelf gefokt en de eerstvolgende race zal de Qatar Arabian World Cup over drie weken op de dag van de Arc zijn (6 oktober a.s. red.)”, vervolgt Van den Bos. “Akoya was klaar voor deze race vindt het heerlijk om te rennen. Theo Bachelot reed hem ook te Deauville en tussen zowel paard als jockey klikte het prima en voor en tijdens die race vormde zich een band tussen die twee. Toen Theo vandaag op Akoya stapte hinnikte het paard twee keer zacht en herkende Theo meteen. De eigenaar en ik zijn zeer tevreden over de combinatie Akoya en Theo en wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

