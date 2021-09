Qatar Prix Foy, Prix Vermeille en Prix Niel

Gisteren vonden de zogenoemde Arc Trials te Longchamp plaats ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe op 3 oktober. De Qatar Prix Foy, de Prix Vermeille en de Prix Niel, twee Group II en één Group I ren over 2400 meter, waren over dezelfde afstand als de Arc Trials en gaf met name de buitenlandse deelnemers de mogelijkheid om de afstand en de renafstand te verkennen.

Qatar Prix Foy (Group II) met een prijzengeld van €130.000

De Qatar Prix Foy ren kende zes paarden van topformaat. Uit Japan kwam Deep Bond (Kizuna x Zephyranthes) van start. De Ierse trainer Aidan O’Brian had topper Broome, die recent de Grand Prix de St. Cloud had gewonnen, ingeschreven en Jockey Frankie Dettori voor de rit geboekt. Skaletti, die dit jaar vanuit zijn vier starts onverslagen was en op 25 juli de Group I ren de Grosser Dalmayer Preis in München won, koerste voor het eerst over de ”Arc” afstand. De vraag rees of die afstand de zesjarige zou passen. Grote belangstelling ging ook uit naar de vierjarige Iresine. Het door de in Normandië wonende Nederlandse Marie Louise van Dedem en haar echtgenoot Pierre gefokte paard had vijf van zijn zeven starts omgezet in overwinningen. Deep Bond maakte onder Cristian Demuro zijn favorietenrol waar en finishte met 1 ½ lengte voor Broome met 1 ¾ lengte daarachter de derde aankomende Iresine. Skaletti, de aanvoerder van Frankrijks lijst van de beste volbloeds, werd vierde.

Qatar Prix Vermeille (Group I) met een prijzengeld van €600.000

De Qatar Prix Vermeille Group I ren voor driejarige en oudere merries kende 7 deelneemsters waaronder de favoriet Snowfall van trainer Aidan O’Brien die wederom Frankie Dettori voor de rit had geboekt. Het feestje voor Snowfall, die dit jaar uit haar vier starts onverslagen was en voor haar vijfde zege op rij vertrok, werd verstoord door Teona (Sea The Stars x Ambivalent) onder jockey Olivier Peslier. La Joconde onder de Engelse jockey Hollie Doyle bepaalde voor stalgenoten Snowfall, die de hele ren vijfde lag, en Joan of Arc, die tot de laatste tweehonderd meter tweede lag, het tempo. De rest van het veld koerste er achteraan. Teona schoof geleidelijk naar voren en stormde in de laatste tweehonderd meter vanaf een derde plaats naar voren om met 1 ½ lengte te finishen voor Snowfall met een halve lengte daarachter de derde aankomende La Joconde.

Qatar Prix Niel (Group II) met een prijzengeld van €130.000

De Qatar Prix Niel ren bestemd voor driejarigen en oudere paarden kende 5 in Frankrijk getrainde deelnemers waarbij de overwinning ging naar Bubble Gift (Nathaniel x Bubble Back) die onder jockey Gerald Mosse met een neusje voor Baby Rider finishte. Derde werd Timour die het feestje van de Franse trainers compleet maakte. De ren had een hele andere uitkomst kunnen hebben omdat de baancommissaren vlak voor de start besloten om topfavoriet Bolshoi Ballet van trainer Aidan O’Brien uit het deelnemersveld te schrappen. De baancommissaren hadden een onregelmatigheid in het vaccinatiepaspoort van het paard aangetroffen. Het paard diende zijn tweede influenzavaccinatie binnen 180 dagen na de eerste te hebben gekregen en dat was niet het geval. De tweede inenting vond 182 dagen na de eerste plaats, O’Brien kreeg een boete. De voorbereidingskoers en het trainingsschema voor de Arc van wereldreiziger Bolshoi Ballet vielen in duigen. O’Brien en zijn team zullen de toekomstige rennen voor Bolshoi Ballet opnieuw moeten gaan samen stellen.

