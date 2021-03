Rachael Blackmore schrijft geschiedenis op Cheltenham Festival

Op het vierdaagse Cheltenham Festival strijden de beste hindernis-paarden tegen elkaar om de meest prestigieuze titels. De zevenjarige merrie Honeysuckle schreef geschiedenis, door samen met haar jockey Rachael Blackmore de Championhurdle op hun naam te schrijven. Blackmore is daarmee de eerste vrouwelijke jockey ooit die deze ren heeft gewonnen.

Tijdens de eindsprint bleef de ongeslagen merrie maar gaan, om uiteindelijk met 6,5 lengtes haar rivalen voor te blijven. Blackmore en Honeysuckle hebben hiermee alle officiële overwinningen samen behaald. Volgens de trainer, Henry de Bromhead, vormen ze een gigantisch goed team en is de band tussen hen niet te beschrijven. De Champion Hurdle is een koers over bijna 3300 meter, met onderweg 8 hordes. Haar staat van dienst komt met deze overwinning op een score van 12 op 12 overwinningen een en winsom van ca. € 757.000.

Bob Olinger te goed in de Ballymore Novices’ Hurdle

In de ren over 4200m en tien hordes kwam slechts een klein deelnemersveld van zeven paarden aan de start. Grote favoriet was Bob Olinger getraind door Henry de Bromhead en gereden door Rachael Blackmore. De zesjarige ruin won van vijf starts vier keer en werd een keer tweede in. In december liet de ruin met een overwinning op Cheltenham al zien prima uit de voeten te kunnen op deze baan en nu op het festival kon hij met 7 lengtes zijn rivalen verslaan.

Blackmore scoort derde Cheltenham Festival-winnaar

In de laatste koers van de tweede dag, de Champion Bumper, mocht Blackmore wederom de hoogste trede van het podium beklimmen. In de Bumper (vlakke baan-ren voor hindernis-paarden) over 3300 meter, bleef Blackmore met de zesjarige ruin Sir Gerhard de favoriet met een halve lengte voor. De ruin, getraind voor Willie Mullins, blijft hiermee ongeslagen in zijn drie rennen. Blackmore is hiermee bezig aan een Cheltenham Festival waar ze enkel van dacht te kunnen dromen.

Supreme Novice Hurdle voor Appreciate It

De zevenjarige ruin Appreciate It ging als grote favoriet de Supreme Novice Hurdle in. Niet vreemd, gezien hij van zijn zeven starts, vijf keer als winnaar over de streep kwam. Sterker nog, met drie overwinningen op rij was de ruin getraind door Willie Mullins het paard om te verslaan. In de ren over 3300 meter met in totaal acht hordes won de ruin met het grootste gemak. Hij vloog letterlijk weg bij zijn concurrenten om vervolgens in een handgalopje met 24!! lengtes te winnen.

Niet drie, maar vijf keer is scheepsrecht voor Vintage Clouds

Voor de vijfde keer deed de elfjarige schimmel ruin Vintage Clouds dit jaar een gooi naar de overwinning in de Ultima Handicap Steeple Chase. Behaalde hij eerder al eens een tweede en een derde plaats, kon hij tot nu toe niet winnen in Cheltenham. Hij won de koers van ruim vijf km en twintig hindernissen uiteindelijk makkelijk met 5.5 lengtes. Voor de ruin is het alweer de zesde overwinning in totaal. Trainster Sue Smith behaald hierdoor met haar enige Cheltenham Festival starter ook een overwinning.

Shishkin wint de Arkle Chase

Vorig jaar won de zevenjarige ruin Shishkin nog de Supreme Novice Hurdle op het Cheltenham Festival, dit jaar voegde hij daar de Arkle Chase (steeple chase) aan toe. De ruin die getraind wordt door Nicky Henderson, wint hiermee al zijn achtste koers en blijft ongeslagen over de hagen. In het kleine, maar zeer goede deelnemersveld wist de ruin zeer gemakkelijk van zijn concurrenten te winnen. Bij al zijn overwinningen zat jockey Nico de Boinville in het zadel.

Monkfish zet zegereeks voort

Ook de zevenjarige ruin Monkfish maakt zijn favorietenrol waar voor trainer Willie Mullins. Uit acht starts won hij de laatste zes, met alle keren Peter Townend in het zadel zit. Dit was ook weer het geval in de Novices’ Chase, een ren over bijna vijf km met twintig hindernissen. In het veld van zes paarden stormt Monkfish naar huis om zo met 6.5 lengtes te winnen.

Queen Mother Champion Chase

De Queen Mother Champion Chase is een grade 1 over bijna 3200m en dertien hindernissen met een prijzengeld van 300.000 pond. Dit jaar werd de koers voor het eerst gewonnen door een merrie, namelijk Put The Kettle On. De merrie die op stal Polly genoemd wordt, koerst graag op de baan van Cheltenham. De zevenjarige merrie won vorig jaar op het Festival nog de Arkle en dit jaar schrijft ze geschiedenis door de Champion Chase te winnen. De fokker vertelt over de merrie: “Ik fok slechts enkele veulens per jaar, maar deze merrie is echt een droom. Je hele leven probeer je een paard van dit kaliber te fokken en Polly is mijn “Enable”!” Door deze laatste overwinning komt haar

status op negen overwinningen en dertien plaatsingen uit vijftien starts met een winsom van bijna €500.000.

The Tiger roars once again!!

Als er één hindernis paard is die wereldwijd veel harten sneller doet kloppen is het Tiger Roll. Met een stokmaat van zo’n 1.56m is hij een klein National Hunt-paard, maar zijn carrière daarentegen is groots. Na twee Grand National-overwinningen in 2018 en 2019 en vier Cheltenham Festival-titels, voegt hij er nu een vijfde titel aan toe. Na het winnen van de Glenfarclas Cross Country Chase in 2018 en 2019 kon Tiger zich dit jaar opnieuw als winnaar kronen.

Fenomenaal

De elfjarige ruin, die tot nu toe een erg moeilijk seizoen had en maar niet in zijn oude vorm kon komen, was tijdens deze ren weer zijn oude zelf en liet op fenomenale wijze zijn rivalen achter zich. De Cross country Chase die over een afstand van 6100m gaat en 32 verschillende hindernissen bevat, is hiermee een koers voor echte specialisten. Met een totaal van 13 overwinningen en €1.7 miljoen aan prijzengeld is deze kleine volbloed Tiger Roll het symbool van een vechter.

Bron: Yvonne Theunissen/ Dutch Racing