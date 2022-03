Rachel Blackmore wint Golden Cup Cheltenham Festival

Jockey Rachel Blackmore heeft vandaag geschiedenis geschreven door als eerste vrouw ooit de Golden Cup te winnen op Cheltenham festival in Engeland. Nadat Blackmore vorig jaar als eerste vrouw de Grand National won voegt ze wederom een grote overwinning toe aan haar palmares.

De De Golden Cup race is de grande finale van het vier dagen durende Cheltamham festival en geldt als een van de zwaarste races in Engeland. Rachel Blackmore reed een zeer tactische race. Met haar paard A Plus Tard kwam ze op de allerlaatste hindernis naar voren en bleek haar paard nog genoeg over te hebben om met 15 paard lengtes te winnen. Nummer 2 werd Robbie Power met de winnaar van vorig jaar Minella Indo. De derde plaats was voor Harry Skelton met Prokterorat.