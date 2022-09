Rebel’s Romance wint de DZ Privatbank Preis von Europa

Een hoogtepunt op de Duitse renkalender is de Preis von Europa, een Group I ren over 2400 meter op de renbaan van Weidenpesch te Keulen. De koers werd gisteren voor de zestigste keer gehouden en met een prijzengeld van 155.000 euro verscheen, in tegenstelling tot de vorige jaren, slechts één buitenlandse deelnemer aan de start en zo vertrokken er zeven paarden aan deze klassieker. Favoriet Rebel's Romance maakte de hooggespannen verwachtingen waar en ging er met de overwinning vandoor.

Grote favoriet was de vierjarige Rebel’s Romance (Dubawi x Minidress), die door de Britse trainer Charlie Appleby vanuit Engeland was ingevlogen en op 14 augustus j.l. al de Grosser Preis von Berlin op zijn naam had geschreven. De ondergrond van de baan was als zacht gekwalificeerd en anders dan verwacht bij die bodemgesteldheid én afstand, werd er na de start door Alaskasonne en Alter Adler een hoog tempo neergezet. Na het uitkomen van de laatste bocht nam Sammarco, de Duitse Derbywinnaar van dit jaar, de leiding over en zag het er naar uit dat de driejarige onder Duitslands kampioenjockey Bauyrzhan Murzabayev met de eer gingen strijken.

Rebel’s Romance gaat Sammarco voorbij

In de laatste tweehonderd meter spoorde jockey William Buick echter Rebel’s Romance nog eens aan en wonnen zij met ¾ lengte vrij gemakkelijk voor Sammarco met 2 ¼ lengte daarachter de derde aankomende Amazing Grace. Voor Rebel’s Romance was het de tweede Group I overwinning in zijn carrière tot nu toe en opmerkelijk is dat het paard die overwinningen op twee totaal verschillende ondergronden behaalde. Dat getuigt van grote klasse en de trainer verklaarde desgevraagd eerst af te wachten hoe zijn pupil na deze ren herstelt voordat de volgende ren met eigenaar Godolphin, die deze ren nu voor de vierde keer in haar 60-jarig bestaan heeft gewonnen, zal worden besproken. Rebel’s Romance heeft nu acht overwinningen uit elf starts behaald.