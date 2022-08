Records gebroken door outsiders in de Franse en Duitse Group I rennen

Vandaag stonden twee Group I rennen op het programma: de ARC Prix Maurice de Gheest te Deauville en de Henkel-Preis der Diana te Düsseldorf. Highfield Princess (Night Of Thunder x Pure Illusion) dicteerde onder jockey Jason Hart de ren van start tot finish, zette een tijd van 1.15.30 neer en gaf de rest van de deelnemers waaronder Naval Crown van Godolphin, King Hermes uit Japan en Artorius uit Australië het nakijken.

Insiders waren het erover eens dat de 100ste editie van de Group I Arc Prix Mauric de Gheest, een sprintkoers over 1300 meter in een rechte lijn, de beste van de afgelopen jaren was. Highfield Princess (Night Of Thunder x Pure Illusion) dicteerde onder jockey Jason Hart de ren van start tot finish, zette een tijd van 1.15.30 neer en gaf de rest van de deelnemers waaronder Naval Crown van Godolphin, King Hermes uit Japan en Artorius uit Australië het nakijken. Deze drie paarden trokken grote belangstelling maar kwamen er bij lange na niet aan te pas. Highfield Princess is in Frankrijk gefokt en werd voor ruim 30.000 euro gekocht door de familie Fairley uit Yorkshire.

Quinn

De in Noord-Engeland gevestigde trainer John Quinn bereidde de vijfjarige merrie voor en won met haar al een Group I over 1200 meter te York dus dat zij tot de elitegroep van sprinters behoort had zij al bewezen. Desondanks vertrok de combinatie bij de wedders als outsider met 163/10 van start. Van de veertien deelnemers waren er drie afkomstig uit Frankrijk en ook deze drie finishten niet bij de eerste zeven. Highfield Princess won de ren met ¾ lengte voor Minzaal en de derde aankomende Garrus, alledrie in training in Engeland.

Toskana Belle zet recordtijd neer in de 164ste Henkel Preis der Diana

De driejarige merrie Toskana Belle (Shamalgan x Tristane) werd op het laatste moment voor deze Group I ren over 2200 meter ingeschreven, moest daarvoor 50.000 euro deelnamegeld betalen, maar won met haar overwinning 300.000 euro, dus dat was een goede inschatting van de trainer Andreas Wohler en eigenaren Australian Bloodstock Stable.

Recordtijd

Onder jockey Kerrin McEvoy dicteerde de merrie van start tot finish de overige twaalf deelnemers, pareerde de aan de buitenkant van het veld aanstormende Wagnis onder Adrie de Vries met een hoofdlengte en ging in een recordtijd van 2:11:21 met de overwinning aan de haal. Voor trainer Wohler was het zijn zesde Diana Preis overwinning. Zijn concurrent trainer Markus Klug had maar liefst vijf deelnemers in deze ren en bezette de tweede, derde en vierde aankomende plaats. Toy, de grote favoriet van Aidan O’Brien onder topjockey Ryan Lee Moore kwamen er niet aan te pas en finishten als zevende. Voor de als tweede finishende Adrie de Vries en als derde finishende Lukas Delozier kreeg de ren een naar staartje omdat de renleiding beiden een rijverbod van veertien dagen vanwege overmatig karwatseren oplegde.