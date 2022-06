Records verbroken op renbaan Epsom in klassieker-weekend

Desert Crown wordt - nu al - het beste renpaard van Engeland en Ierland genoemd. De hengst won de Cazoo Epsom Derby dit weekend op zijn sloffen. In de Cazoo Epsom Oaks werd een 159 jaar oud record gebroken en in de Dahlbury Coronation Cup won trainer Owen Burrows zijn eerste Group I wedstrijd.

Het is hét weekend van de klassiekers voor driejarige volbloeds in Engeland. Vrijdag begon de aftrap met de Cazoo Oaks voor merries en de Dahlbury Coronation Cup en gisteren werd de Cazoo Epsom Derby voor driejarige hengsten, de klassieker der klassiekers, verreden. De grond van de renbaan te Epsom was net als vorig jaar vanwege de regenval zwaar. Sommige paarden kunnen daarmee uit de voeten en sommigen hebben daar meer moeite mee.

Tuesday wint Cazoo Epsom Oaks en 159 jaar oud record sneuvelt

Aidan O’Brien won de Cazoo Oaks vorig jaar verbluffend met Snowfall die met 16 lengten de rest van haar seksegenoten versloeg en dit jaar had Ierlands toptrainer Tuesday (Galileo x Lillie Langtry) voor deze ren ingeschreven. Tuesday is de volle zus van Minding die de 1000 Guineas, de Oaks en de Queen Elizabeth Stakes II won en Europees paard van het jaar 2016 was dus op de afstamming van Tuesday valt niets aan te merken, die is simpelweg fantastisch. Onder jockey Ryan Moore vertrok de combinatie vrijdag in de achterhoede van het veld. Moore trok met nog 600 meter te gaan de merrie vanaf de reling naar het midden van de baan en begon aan zijn opmars. Onder constante druk leidde Moore de merrie richting finish en zij bleef vechten om haar tegenstandsters de baas te blijven. Tuesday won de ren na een pittige strijd met een hoofdlengte voor Emily Upjohn onder Frankie Dettori en de derde aankomende Nashwa onder Hollie Doyle. Aidan O’Brien schreef wederom geschiedenis en boekte zijn 41 ste Britse klassieker waarmee hij het record dat trainer John Scott gedurende 159 (!) jaar op zijn naam had staan verbrak.

Favoriet Hukum wint de Dahlbury Coronation Cup

Hukum (Sea The Stars x Aghareed) gold als favoriet voor de Dahlbury Coronation Cup. Hij nam het op tegen onder andere Pyledriver, de winnaar van deze ren van vorig jaar. Onder jockey Jim Crowley vertrok de vijfjarige Hukum op de zware baan van start en koerste aanvankelijk in het midden van het veld. Na 600 meter verschoof Crowley zijn paard naar een tweede positie om vervolgens de leiding over te nemen. De combinatie won gemakkelijk met 4 ¼ lengte voor Pyledriver onder Frankie Dettori met een halve lengte daarachter als derde High Definition onder Ryan Moore. Voor trainer Owen Burrows leverde de overwinning van Hukum zijn eerste Group I winnaar op.

Desert Crown maakt reputatie waar in Epsom Derby

Trainer Sir Michael Stoute had in zijn trainerscarrière al vijf keer eerder de Epsom Derby gewonnen en met Desert Crown (Nathaniel x Desert Berry) kon hij zijn zesde overwinning van de ren der rennen afturven. De driejarige hengst is slechts drie keer eerder gestart en de manier waarop hij zijn prestaties bij zijn winnende debuut vorig jaar in Nottingham, daaropvolgend in de Dante Stakes en nu in de Epsom Derby neerzette, maakt dat insiders Desert Crown nú al als het beste paard van Engeland en Ierland beschouwen. De hengst zweette behoorlijk voordat hij in de startbox werd geladen en onder jockey Richard Kingscote vertrok de combinatie in het midden van het veld. Met nog 400 meter te gaan namen ze de leiding over en wonnen uiteindelijk zeer comfortabel met 2 1/2 lengte tvoor de outsiders Hoo Ya Mal en Westover. De rest van het veld, waaronder meerdere medefavorieten van Aidan O’Brien en Charlie Appleby, kwamen er niet aan te pas en finishten op zeven lengten en meer achter de driejarige belofte Desert Crown.