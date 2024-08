Renlegende Black Caviar na hoefbevangenheid geëuthanaseerd

De legendarische Australische volbloedmerrie Black Caviar is kort na de geboorte van haar negende veulen geëuthanaseerd. De volbloedmerrie werd in de renwereld jarenlang beschouwd als 's werelds beste sprinter. De dochter van Bel Esprit werd in 2013 uitgeroepen tot beste renpaard ter wereld.

Black Caviar was in de aanloop naar de geboorte van haar negende veulen behandeld voor baarmoederontsteking. Als reactie op de toegediende medicatie ontwikkelde de merrie hoefbevangenheid.

Ook veulen overleden

Volgens haar trainer Peter Moody moest de beslissing worden genomen om de legendarische merrie na de bevalling te euthanaseren. Haar veulen, een zoon van Snitzel, stierf ook de volgende dag.

Alle 25 starts gewonnen

Black Caviar bekleedt een bijzondere positie in de internationale racerij. De Australische merrie heeft al haar 25 starts gewonnen. Daaronder waren 15 Group One races, dat wil zeggen races van de hoogste categorie die de racerij kent. In totaal heeft de zwarte merrie bijna 7,5 miljoen Australische dollar (ruim 4,5 miljoen euro) verdiend op de renbaan.

Heldenstatus

In Australië, waar Black Caviar werd geboren en het grootste deel van haar carrière doorbracht, genoot ze een heldenstatus. De grootste overwinning uit haar carrière vond echter plaats in Groot-Brittannië: Ze won de Diamond Jubilee Stakes op Royal Ascot in 2012. De Bel Espirit-dochter werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 uitgeroepen tot beste sprinter ter wereld. In 2013 werd ze uitgeroepen tot beste renpaard ter wereld.

In april 2013 nam ze afscheid van de renbaan met een overwinning.

Bron: St-Georg.de/Horses.nl