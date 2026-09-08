Rennwoche Iffezheim: Twee paarden overleden

Savannah Pieters
Rennwoche Iffezheim: Twee paarden overleden featured image
Foto: Charles Mann/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Rennwoche in Iffezheim zijn twee paarden overleden. Beide paarden overleden op dinsdag 1 september, maar onder verschillende omstandigheden. Eén paard raakte in een ren zo ernstig geblesseerd, dat het moest worden ingeslapen. Het andere paard overleed aan een gescheurde aorta.


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