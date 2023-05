Renpaard sterft aan hartaanval op renbaan Hannover

Op de renbaan Neue Bult in Hannover is afgelopen weekend een paard tijdens één van de races overleden. Een hartaanval werd de vierjarige ruin Shakar in de 2000 meter DZ-Privatbank-Cup fataal. 15.000 toeschouwers waren getuige van de tragische gebeurtenis.

De vierjarige ruin werd in de ren over twee kilometer steeds langzamer, zijn jockey sprong uiteindelijk van de ruin en kort daarna liet Shakar zich vallen. De dierenartsen konden niets meer doen, kort na de start had de ruin een hartaanval gehad.

Op facebook schrijft de organisatie van de ren: “Helaas gebeurde er een tragisch incident in de zesde race toen Shakar een fatale hartaanval kreeg. Helaas kon Shakar ondanks snelle en intensieve zorg van onze dierenartsen niet worden gered. Op dit punt betuigen we ons oprechte medeleven aan de eigenaar, fokker, trainer, jockey en alle betrokkenen rond Shakar. Rust zacht Sjakar.”

Bron: T-Online/Galopprenbahn Neue Bult