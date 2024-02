Renstal Godolphin domineert, de Vries doet goed mee

Vorige week tijdens Fashion Friday domineerde Godolphin de uitslagen van de rennen al, maar dat gebeurde gisteren al helemaal. De renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum won gisterenavond vier rennen onder de begeleiding van trainer Charlie Aplleby. Drie overwinningen behaalde Godolhin’s eerste jockey William Buick, terwijl jockey Mickael Barzalona de vierde voor Godolphin voor zijn rekening nam.

Het begon met de driejarige merrie Cinderella’s Dream (Shamardal x Espadrille) in de met 126.000 euro gedoteerde Jumeirah Fillie’s Classic over 1400 meter op gras. De driejarige merrie liet haar kwaliteit onder jockey William Buick zien door in de laatste tweehonderd meter vanuit de achterhoede langs iedereen heen te zeilen. Dat ging met zo’n gemak dat Buick verwacht dat de merrie nog meer in haar mars heeft en net als Mawj (die deze ren vorig jaar won en daarna in Engeland de Qipco 1000 guineas) in het Europese renseizoen goed zal gaan scoren in de grote rennen. Tweede werd stal- en trainingsgenoot Beautiful Love. Adrie de Vries bereed Nadelia, maar werd vroeg in de ren gehinderd en de Franse merrie kwam niet echt uit de voeten. Het was haar eerste grasbaan koers ooit. Ze eindigde nu op de vijfde plaats, maar ook voor deze merrie zit er nog meer in het vat.

Misschief Magic en Warren Point

Vervolgens won Misschief Magic (Exceed and Excel x Veil Of Silence) de met 126.000 euro gedoteerde Dubai Sprint over 1200 meter op gras. Adrie De Vries werd derde op de negenjarige Batwan, die zijn 47ste ren in zijn carrière liep. Daarna won Warren Point (Dubawi x Gaterie) onder jockey Mickael Barzalona op spectaculaire wijze vanuit de achterhoede de met 176.000 euro gedoteerde Group III Dubai Millenium Stakes over 2000 meter op gras. Zij namen als winnaar 106.000 euro mee naar huis. Adrie de Vries bereed voor trainer Jamie Osborn de zevenjarige Sean en werd na een hevige strijd met Warren Point op een hoofdlengte tweede. Derde werd Solid Stone, die eveneens bij Jamie Osborne in training staat.

Goede dag voor Nass

In de met 126.000 euro gedoteerde Jumeriha Guineas over 1600 meter op gras ging Legend of Time (Sea The Stars x Kissable) onder William Buick er met de overwining vandoor. Met twee lengten daarachter kwam Adrie de Vries op Athan over de finish. Dit paard wordt getraind door de Bahreinse trainer Fawzi Nass, net zoals Tactical Bond waarmee De Vries tweede werd in de Lincoln Presidential over 1900 meter op zand. Winnaar Elyabri (American Pharaoh x Responsibleforlove) bewees over de genen van Triple Crown en Breeders’ Cup Classic winnaar American Pharaoh, te beschikken. Met 2 ½ lengte voorsprong verwees hij De Vries op Tactical Bond naar de tweede plaats. Voor Nass een puike dag nadat hij eerder op de dag drie rennen, waaronder de Bahreinse Derby in Bahrein won. De Vries reed voor de eigenaren met zijn drie tweede plekken, een derde en een vijfde plek vandaag 85.658 euro aan prijzengeld bij elkaar.

Eerste overwinning voor Lucia Botti

Lucia Botti is de echtgenote van volbloedtrainer Marco Botti en dacht: ‘wat mijn echtgenoot kan, dat kan ik ook’. Lucia heeft drie paarden in training en boekte vanavond met Royal Dubai, met in het zadel jockey Patrick Dobbs, haar eerste overwinning als trainster. Lucia was terecht blij en is van plan om Royal Dubai over drie weken in de Group II Singspiel Stakes te laten starten.

Bron: Yolande Tilmans