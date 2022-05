Richard Westerink wint wereldkampioenschap sprint in Zweden

De Nederlandse succestrainer Richard Westerink (43) won vandaag in het Zweedse Stockholm de wereldtitel sprint voor drafpaarden. Met zijn superpaard Etonnant was hij vanuit zijn thuisbasis in Frankrijk naar Zweden gereisd om de prestigieuze titel in de wacht te slepen.

De ‘Elitloppet’, het officieuze wereldkampioenschap sprint, is een van de grootste drafsportevents ter wereld. Gehouden op de baan van Solvalla in Stockholm en onder toeziend oog van meer dan 30.000 toeschouwers maakte Richard Westerink zondag zijn stoutste dromen waar: hij pakte voor de derde keer in 10 jaar tijd de titel in Zweden.

Van Timoko naar Etonnant

In 2014 en 2017 deed hij dat met zijn toppaard Timoko, een drafmachine die meer dan 5 miljoen euro aan prijzengeld verdiende op de internationale drafbanen. Nu was het de beurt aan de zoon van Timoko: Etonnant, een 8-jarige hengst die door Richard Westerink is opgeleid tot een topatleet van wereldniveau. Etonnant is volgens Westerink een nog betere draver dan zijn vader. Vandaag bewees hij dat door zich in de serie eerst te kwalificeren voor de finale en daarin ‘slechts’ 4 e te worden om vervolgens in de grote finale zelf vanuit een kansloze positie de beste sprintpaarden ter wereld allemaal naar huis te rijden en met veel machtsvertoon de zege veilig te stellen.

Etonnant komt over de finish en Westerink ‘juicht’ met zijn been. Foto: Trotr media/ Zeturf

‘Verbazingwekkend’

“Etonnant is Etonnant,” zei Richard Westerink na afloop van de onmogelijke race van zijn superpaard. Het paard had na 800 meter een galoppade gemaakt waardoor hij op de laatste plaats terecht was gekomen. In een sprintrace over 1640 meter betekende dit dat hij normaal gesproken volstrekt kansloos was voor de overwinning. Niets bleek minder waar. Op karakter pakte Etonnant (vertaald uit het Frans luidt zijn naam ‘Verbazingwekkend’) het weer op en bleef hij versnellen waardoor hij als eerste de finish wist te passeren. Daarmee verdiende Richard Westerink naast eeuwige roem ook de eerste prijs van 500.000 euro.

