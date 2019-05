Rick Ebbinge eerste Nederlandse Wereldkampioen drafsport

Een primeur voor Nederland: Rick Ebbinge werd op Zweedse bodem gehuldigd tot Wereldkampioen drafsport. Met een score van 199,5 punten bleef hij ruimschoots voor op de Amerikaan Yannick Gingras en de Zweedse bronswinnaar Ulf Ohlsson.

De 35-jarige Rick Ebbinge won in 2013 de Grote Prijs der Lange Landen met Your Love Lois. Ebbinge is reeds vijftien jaar lang professioneel actief in de draverij en won meer dan 110 wedstrijden. Op het WK nam hij het niet op tegen de eerste de beste: runner up Yannick Gingras won al meer dan 7.000 wedstrijden, waaronder de Canadian Pacing Derby en de Maple Leaf Trot. Daarnaast won hij vijf keer op rij de Hambletonian Oaks.

Bron: Horses.nl/WDC19