Rick Ebbinge voor tweede keer Wereldkampioen Pikeurs

Afgelopen week verdedigde Rick Ebbinge zijn wereldtitel met verve. Hij was in 2019 de allereerste Nederlander die het World Driving Championship wist te winnen en de toppikeur en paardenman mag zich de komende twee jaar nog steeds wereldkampioen noemen. Ebbinge won het World Driving Championship met 163 punten.

Dit toernooi werd in 1970 in het leven geroepen en werd dit jaar voor het eerst afgetrapt in Nederland. De eerste vijf paardenraces werden verreden op drafbaan Victoria Park in Wolvega. Tien kampioenpikeurs uit tien verschillende landen begonnen de competitie op zondag 13 augustus en reisden daarna door naar Gelsenkirchen, Mons en vrijdag 18 augustus was de finale in Berlijn.

Vijf races met onbekende paarden

Op elk hippodroom werden vijf races verreden en de pikeurs werden geloot achter voor hen onbekende paarden. De pikeur die het beste overweg kan met elk type paard, scoort de meeste punten en mag zich terecht wereldkampioen noemen. En dat is Rick Ebbinge geworden.

“In zulke toernooien rijd je altijd tegen toppikeurs. En uiteindelijk geven de paarden die je loot de doorslag en een beetje hoe je de races indeelt als pikeur. Een goede combinatie tussen paard en pikeur, daar kom je het verst mee”, aldus Ebbinge.

Succesvolle carrière

Ebbinge won het World Driving Championship met 163 punten. Daarmee liet hij de kampioenen uit België (Hanna Huygens), Australië (Peter McMullen), Canada (Doug McNair), Finland (Santtu Raitala), Amerika (Jordan Ross), Duitsland (Michael NimczyK), Nieuw-Zeeland (Blair Orange), Servië (Miodrag Pantíc) en Malta (Rodney Gatt) achter zich. Ebbinge is geboren in Eext en de nuchtere Drent heeft jarenlange ervaring in het vak. In de periode 2014 tot en met 2020 werd hij zeven jaar achtereenvolgens kampioen van Nederland. Daarna verhuisde hij naar het land waar hij in 2019 wereldkampioen werd, Zweden.



