Romantic Warrior wint alle vier de 2000 meter koersen in Hong Kong

De zesjarige ruin Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) heeft gisteren de Group I The Citi Hong Kong Gold Cup gewonnen en schreef daarmee zijn dertiende Group I overwinning op zijn naam. De ruin is tweemaal tot kampioen van de middellange afstand gekroond en is daarmee één van ’s werelds beste over deze middellange afstand op gras. Zijn erelijst is lang, want hij won de Hong Kong Derby, tweemaal de QE II Cup, de Hong Kong Gold Cup, de Hong Kong Classic Mile, de Cox Plate en tweemaal de Hong Kong Cup.

Met zijn overwinning van gisteren verdiende Romantic Warrior uit achttien starts een kleine 15 miljoen euro voor zijn eigenaar Peter Lau, die het paard voor 566.000 euro kocht. En, er zit nog meer in het vat..

Veeleisende start

De start van deze 2000 meter ren is voor de jockeys erg veeleisend, omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om energie te sparen voor een eindspurt. Hoewel de combinatie vanaf de buitenkant uit startbox 11 moest vertrekken, stuurde McDonald het paard na vierhonderd meter richting de binnenste reling. McDonald verwachtte al dat Zac Purton op Voyage Bubble vroeg richting finish tempo zou gaan maken en met nog 300 meter te gaan gingen beide paarden de strijd met elkaar aan. Romantic Warrior won met een halslengte voor Voyage Bubble, die eind januari de Steward’s Cup over 1600 meter won en nu pas voor de tweede keer over 2000 meter van start ging. Het was een mooie ren en strijd en op drie lengten afstand werd Nimble Nimbus derde.

‘McDonald weet wat hij moet doen’

Trainer Danny Shum baarde de starboxloting met nummer elf toch enige zorgen: “Ik dacht niet dat de overige jockeys het paard naar de reling zouden laten gaan en hem aan de buitenkant zouden blijven dwingen. Vanochtend zei ik tegen McDonald dat als hij snel uit de startbox zou komen, dat hij hem dan naar de binnenkant moest sturen. McDonald is heel slim, hij weet wat hij moet doen.” Shum kijkt al stiekem uit naar de QE II in april aanstaande om deze voor de derde keer met zijn pupil te veroveren. Ook denkt Shum aan de Yasuda Kinen te Japan, want het paard heeft inmiddels al bewezen dat hij goed kan reizen.

Onbetwiste kampioen

McDonald vertelt over de ruin: “Het is een onwerkelijk goed paard en hij blijft mij verrassen. Hij is een onbetwiste kampioen en het is een voorrecht om hem te mogen berijden. Hij doet werkelijk alles voor je en zijn vastberadenheid en wil om te winnen is fenomenaal.”

Bron: Yolande Tilmans