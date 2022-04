Romantic Warrior wint de FWD Queen Elizabeth II Cup 2022

Grote favoriet voor de FWB Queen Elizabeth II Cup 2022 was Russian Emperor, maar die kwam er niet aan te pas. Het was de recente Derby-winnaar Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) die zijn zevende overwinning uit acht starts onder jockey Karis Teetan binnenhaalde. De combinatie finishte voor Tourbillon Diamond en de derde aankomende Panfield.

De derde Group I ren op de door FWD gesponsorde Champions Day was de met ruim 2,6 miljoen euro gedoteerde Queen Elizabeth II ren over 2000 meter op gras. Deze ren heeft zich de afgelopen jaren als Hong Kong’s beste kwaliteitsren over 2000 meter ontpopt en staat op de negende plaats achter de Prix de l’Arc de Triomphe in de lijst van ’s werelds Group 1 rennen. Qua ranking staat deze ren gelijk aan de alom bekende Kentucky Derby die op 7 mei a.s. zal worden verreden.

Lastige start

De 2000 meter start bij Sha Tin is een lastige. Het is maar een kort stukje naar de eerste bocht en dan is het van belang om al in goede positie te zijn voor de 1400 meter die volgen tot de tweede bocht. Zit je niet in de goede positie dan loop je het risico dat je aan de buitenkant van het veld raakt en tientallen meters meer moet koersen dan jouw concurrentie en het je de overwinning kost.

Romantic Warrior aan kop

Karis Teetan: “Het zou een totaal andere ren dan de Derby worden, want Romantic Warrior moest het opnemen tegen sterkere en meer ervaren paarden. Door onze starboxloting wist ik dat ik hem in de eerste bocht wat kon sparen en hem rustig kon laten koersen om aan het einde het beste van zichzelf te kunnen laten zien. Romantic Warrior is een geweldig paard en de Derby was heel speciaal voor ons allemaal. De ren van vandaag vonden we een goed plan omdat er geen internationale paarden aan deelnamen. Deze week kan niet meer stuk na de geboorte van mijn dochtertje Isabelle afgelopen dinsdag en in gedachten ben ik constant met haar, mijn vrouw en de paarden bezig”.

Manieren

Trainer Shum voegt daar aan toe: “Ik ben blij om het paard gestaag te zien verbeteren en ik heb altijd van zijn manieren gehouden. Het is een mooi paard en hij is gemakkelijk hanteerbaar in de trainingen”.

Dag van kampioenen

Winfried Engelbrecht-Bresges de CEO van the Hong Kong Jockey Club was erg tevreden en zei: ”Vandaag was echt een dag van kampioenen. Golden Sixty en Wellington prolongeerden hun successen van vorig jaar, Golden Sixty werd vervolgens het meest winnende paard van Hong Kong, jockey Zac Purton behaalde zijn 1400ste overwinning en trainer Caspar Fownes zijn 1000ste. Ook al hadden we maar iets meer dan 1.000 eigenaren en gasten aanwezig, het voelde soms als 10.000 vanwege de levendigheid van deze prachtige dag waarop wij prestaties van wereldklasse hebben gezien.”

Romantic Warrior is het vijfde paard in de geschiedenis dat zowel de Derby en in hetzelfde jaar de Queen Elizabeth II Cup won.