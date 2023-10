Romantic Warrior wint de met 3,2 miljoen euro gedoteerde Ladbrokes Cox Plate

Na het winnen van de Hong Kong Cup in 2022 en de Queen Elizabeth II Cup in april dit jaar, behoorde Romantic Warrior tot één van de grote favorieten voor de Ladbrokes Cox Plate op Moonee Valley, de op twee na hoogst gedoteerde ren van Australië. Hij maakte zijn favorietenrol waar en kwam met jockey James McDonald als eerste over de finish.

Insiders noemen de Ladbrokes Cox Plate belangrijker en beter dan de beroemde Melbourne Cup en wordt “the greatest two minutes in sport” genoemd. De ren wordt verreden over 2040 meter op gras, heeft een totaal aan prijzengeld van omgerekend dik 3,2 miljoen euro en sinds 1922 tot nu toe hebben slechts vier deelnemers van het noordelijke halfrond deze ren gewonnen.

Bijzondere renbaan met de kortste rechte lijn ter wereld

Van alle renbanen heeft deze baan de kortste rechte lijn (slechts 173 meter) naar de finish en leidt ertoe dat de paarden in de laatste bocht al moeten gaan sprinten en dat is bepaald niet makkelijk voor paard noch jockey. De laatste bocht voor de finish heeft bovendien de vorm van een wielerbaan waarbij de baan van de bovenste reling naar de binnenste afhelt. Alle 12 ingeschreven deelnemers vertrokken van start met als torenhoge favorieten Romantic Warrior, Mr. Brightside en Alligator Blood.

Niet voor 100% klaar voor

De vijfjarige ruin Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) had natuurlijk in zijn thuisbasis te Hong Kong al laten zien dat hij na het winnen van de Hong Kong Cup in december 2022 en de Queen Elizabeth II Cup in april j.l. een geduchte kandidaat zou zijn. Het paard heeft sinds mei dit jaar niet meer gekoerst en moest zich in Australië aan verschillende trainingsomstandigheden en aan de quarantaine aanpassen. Volgens trainer Danny Shum, die in Hong Kong “the iron man” wordt genoemd, omdat hij niet vlug van zijn stuk te brengen is en over stalen zenuwen beschikt, verbeterde het paard zich in de aanloop van deze ren dagelijks maar hij was voor vandaag nog niet 100% klaar.

Alle vertrouwen

Jockey James McDonald had desondanks die gegevens alle vertrouwen in het paard omdat hij het paard regelmatig naar een overwinning te Hong Kong heeft geleid en dus goed kent. In tegenstelling tot vorig jaar toen McDonald op Anamoe voor Godolphin de Cox Plate won, had hij er dit jaar zijn handen vol aan om Romantic Warrior als eerste over de finish te krijgen voor Mr. Brightside en Alligator Blood. McDonald zei “het getuigt van moed om het paard vanuit Hong Kong, waar het prijzengeld altijd hoog is en dat tot een van de beste renpaardencentra ter wereld behoort, hiernaartoe te brengen. Ze hebben hun jongen hier laten zien en ik denk dat hij nog meer in petto heeft”

Een van trots glimmende CEO van de Hong Kong Jockey Club

De speciaal voor deze ren ingevlogen Winfried Engelbrecht-Bresges, de CEO van de Hong Kong Jockey Club, glom van trots dat een deelnemer uit zijn Hong Kong deze prestigieuze ren te Australië won en zei dat deze overwinning voor renwereld in Australie en Hong Kong belangrijk is aangezien Romantic Warrior terug zal vliegen naar Hong Kong om zich voor te bereiden voor de Hong Kong International Races op 10 december, in het bijzonder voor de Hong Kong Cup waar internationale deelnemers zich met Romantic Warrior zullen gaan meten.

