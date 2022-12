Romantic Warrior wint met overmacht de Longines Hongkong Cup 2022

Romantic Warrior (Acclamation x Folk Melody) bewees zijn klasse onder de beste jockey ter wereld van 2022, de vers van deze titel gekroonde James McDonald. In de Hongkong Cup 2022 waren zij de beste. De twee koersten vanaf het begin in de kopgroep en accelereerden richting de finish totdat ze een flink aantal lengtes voor de anderen bij de finish kwamen.

Op het Longines Hongkong International Races Gala werd de Nieuwzeelandse jockey James McDonald tot ’s werelds beste jockey ter wereld gekroond. De vierjarig Romantic Warrior, die eerder dit jaar de Hong Kong Classic Mile, de BMW Hong Kong Derby en de Group I FWD Queen Elizabeth II Cup won, is recent aangekocht door voormalig Ierse topjockey Mick Kinane. Die reageerde verheugd op de gemakkelijke overwinning van zijn aankoop: ”Het feit dat het paard hier in Hongkong wordt getraind is een absoluut voordeel en dat heeft zich weer bewezen.” Jockey James McDonald: “Ik had niet gedacht dat hij zó zou winnen, maar de kwaliteit van dit paard is geweldig. Hij heeft alles wat een goed paard moet hebben en dit is de ren die ik hier in Hong Kong wilde winnen.”

Video van de race (Romantic Warrior draagt nummer 2, groen/wit):

Ruim vier miljoen

In 1999 werd de Hong Kong Cup over een afstand van 2.000 meter de eerste Group I ren te Hong Kong. De ren vormt sinds jaar en dag de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races. Longines sponsorde de editie van dit jaar met ruim € 4,17 miljoen. De start is voor de jockeys erg veeleisend omdat de startboxen vlakbij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting de eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om energie te sparen voor een eindspurt.

Paarden getraind in Hongkong

Van de vier Group I rennen vandaag werden er drie door in Hong Kong getrainde paarden gewonnen en zij lieten de 21 buitenlandse top deelnemers er bleekjes bij staan met een tweede plaats voor Botanik en Danon The Kid en een derde plaats voor Glory Vase en Laws Of Indices. De rest deed voor spek en bonen mee en kunnen onverrichter zaken huiswaarts keren.

