Romantic Warrior wint wéér de Longines Hong Kong Cup

Romantic Warrior slaagde er voor de tweede keer in om de Longines Hong Kong Cup te winnen. De vijfjarige die vorig jaar de Hong Kong Classic Mile, de BMW Hong Kong Derby en de Group I FWD Queen Elizabeth II Cup en dit jaar weer de QEII won en de Cox Plate in Australië won deed, net als Golden Sixty een half uur daarvoor, ook Sha Tin op zijn grondvesten schudden.

De Nieuw-Zeelandse jockey James McDonald die vorig jaar tot ’s werelds beste jockey ter wereld werd gekroond was wederom geboekt om Romantic Warrior te berijden. “Hij is het stoerste renpaard waar ik ooit op heb gezeten en zijn moed en zijn wil om te winnen is iets dat ik nog nooit eerder bij een paard heb gevoeld. Toen Ryan Moore met nog 600 meter te gaan het tempo omhoog joeg moest Romantic Warrior er flink aan trekken. Dat hij nu voor de tweede keer deze ren wint bewijst zijn moed en zijn klasse”, reageerde een jubelende McDonald na afloop.

Echte krijger

“Het is niet zo gemakkelijk als het er uit ziet hoor. Wij hebben geluk dat Romantic Warrior een echte krijger is. De overwinning van de Cox Plate 43 dagen geleden en de lange vlucht terug naar Hong Kong eist normaal zijn tol, maar kennelijk niet bij dit paard. Wat de volgende rennen voor Romantic Warrior zullen zijn zal ik met eigenaar Lau gaan bespreken”, voegde trainer Shum daar aan toe. Romantic Warrior is het vierde paard in de geschiedenis van Hong Kong=paarden dat de grens van 100 miljoen HK Dollar is gepasseerd.

Hong Kong Cup

In 1999 werd de Hong Kong Cup over een afstand van 2000 meter de eerste Group I ren te Hong Kong. De ren vormt sinds jaar en dag de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races. Longines sponsorde de editie van dit jaar met ruim 4,27 miljoen euro. De start van deze 2000 meter ren is voor de jockeys erg veeleisend omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om energie te sparen voor een eindspurt.

Bron: Horses.nl