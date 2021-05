Rombauer oppermachtig in 146ste Preakness Stakes

Afgelopen nacht vond op de renbaan van Pimlico te Baltimore de tweede ren van de beroemde Triple Crown plaats. Niet favorieten Medina Spirit of Concert Tour maar Rombauer (Twirling Candy x Cashmere) won met groot gemak de ren over 1900 meter. Daarmee is de kans op een Triple Crown winnaar dit jaar verkeken, Rombauer liep in Kentucky begin mei niet mee.

De Triple Crown is een serie van drie volbloedrennen voor driejarigen die elk jaar in mei en begin juni plaatsvindt en het winnen van alle drie de rennen wordt gezien als de moeilijkste prestatie van alle sportkampioenschappen. Het vereist van een driejarig paard om de Kentucky Derby, twee weken later de Preakness Stakes en drie weken later de Belmont Stakes te winnen. In de rengeschiedenis van 1919 tot en met 2015 hebben slechts dertien paarden de Triple Crown gewonnen.

Dopingschandaal Kentucky Derby winnaar overheerste de Preakness Stakes

Nadat Medina Spirit twee weken geleden de Kentucky Derby won brak een behoorlijke rel uit omdat het paard positief op doping (Betamethason, een stof die in de anti-schimmel crème zat waarmee Medina Spirit werd behandeld) werd getest. Trainer Bob Baffert, die meer dan 200 Kentucky-overwinningen op zijn naam heeft staan, ontkende eerst dat het paard met de schimmelzalf werd behandeld. Vervolgens opperde hij dat wellicht een van de staljongens in het hooi had geplast en paard op die manier de stof in zijn bloed had gekregen om uiteindelijk te erkennen dat het paard met een zalf die voor schimmel aan hondenoren wordt gebruikt was behandeld waarin Betamethason zat.

Heisa

Eerst de glasharde ontkenning, toen een kulverhaal over het hooi en vervolgens de erkenning leverde de afgelopen week een hele media heisa omtrent Baffert en Medina Spirit op. Daar komt nog bij dat vier gokkers een rechtszaak tegen Baffert hebben aangespannen want als de tweede dopinganalyse te Kentucky van Medina Spirit eveneens postitief uitvalt dan wordt het paard als winnaar van de Kentucky Derby gediskwalificeerd en verliezen deze wedders tussen de 10.000 en 200.000 dollar aan weddenschappen. Baffert werd vervolgens van de renbaan van Churchill Downs verbannen en de renbaan van Pimlico zat in een spagaat: de pupillen van Baffert wel of niet toelaten aan de Preakness Stakes. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt in die zin dat de paarden van Baffert de afgelopen week driemaal op verboden middelen werden getest en bij een positief testresultaat van deelname zouden worden uitgesloten.

Rombauer wint met overmacht de 146ste Preakness Stakes

De pupillen van Baffert doorstonden de testen, Baffert keek thuis voor de buis naar hun verrichtingen en zo vertrokken de tien deelnemers aan de met 1 miljoen dollar-gedoteerde veelbewogen Preakness Stakes. Niet favorieten Medina Spirit of Concert Tour maar Rombauer (Twirling Candy x Cashmere) won met groot gemak de ren over 1900 meter. De driejarige verwees met 3 1/2 lengten Midnight Bourbon naar een tweede plaats die vervolgend de derde aankomende Medina Spirit met 2 lengten achter zich liet.

Dit jaar geen Triple Crown winnaar

Eigenaren John en Diane Fradkin vonden dat de door hunzelf gefokte Rombauer niet aan de Kentucky Derby moest deelnemen omdat zij voorzagen dat hun paard niet goed op de renbaan van Kentucky uit de voeten zou komen. Trainer Michael McCarthy was het daar niet mee eens, maar de eigenaren besloten dat Rombauer de Kentucky Derby moest overslaan en schreven hun paard gelijk in voor de Preakness Stakes. Daarmee is de kans verkeken dat er dit jaar een Triple Crown winnaar is.

