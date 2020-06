Royal Ascot Gold Cup: Stradivarius speelt fenomenaal weer eerste viool

Donderdag is ladies day te Royal Ascot en staat dé Group I ren voor liefhebbers op het programma: de Gold Cup over 4.000 meter. Een stayerskoers waarvan de afstand niet voor elk paard is weggelegd. De regen kwam woensdag en vanochtend met bakken uit de lucht en veranderde de renbaan van 'good to soft' en die baangesteldheid is ook niet voor iedere deelnemer weggelegd.

Stradivarius (See the Stars x Private Life) is nu zes jaar en won deze race in 2018 en 2019. De Gold Cup werd vandaag voor de 213e keer verreden en gedurende die geschiedenis hebben alleen Sagaro driemaal en Yeats viermaal deze koers gewonnen. Stradivarius staat met het binnenhalen van zijn derde Gold Cup in dat legendarische rijtje en zal mogelijk volgend jaar weer voor de Gold Cup worden ingeschreven om te proberen zich naast Yeats te scharen.

Op eenzame hoogte

Het 8-koppige deelnemersveld bestond uit oude bekenden als Cross Counter (de winnaar van de Melbourne Cup 2018) en Prince of Arran die over lange afstand races hun sporen meer dan verdiend hebben maar ook uit nieuwe, jongere concurrenten zoals Technician. Met name voor deze vierjarige Technician bestond grote belangstelling bij de wedders aangezien het paard afgelopen oktober op zware grond over 3.100 meter heel gemakkelijk de Prix Royal Oak te Longchamp won. De eenzame klasse van Stradivarius was echter zó fenomenaal en de wijze waarop de zesjarige voor de derde keer de Gold Cup won was met zo’n groot gemak dat de rest van het deelnemersveld er eigenlijk niet meer toe deed. Met zijn handen wat aansporend hoefde Dettori de rit maar uit te rijden en de combinatie won met 10 lengten voor de vierjarige Nayef Road en met 18 (!) lengten voor de derde aankomende vijfjarige Cross Counter.

Eersteklas vechter

Stradivarius is geen groot paard en met zijn witte bles en sokken een opmerkelijke vos tussen de veel grotere paarden van het deelnemersveld. Maar hij heeft een hart waar je u tegen zegt. Een eersteklas vechter die niet opgeeft.

Harten gestolen

Jockey Frankie Dettori: “Stradivarius is een geweldig paard en zijn hart is groter dan zijn lichaam. Hij is heerlijk om te rijden want alles wat ik moet doen is hem in een goede positie brengen en het paard doet de rest. ‘The Strad’ heeft de harten van de renliefhebbers gestolen. Ook zonder de aanwezigheid van het publiek kan ik mijn emoties nauwelijks bedwingen. Wát een paard en wát een prestatie.”

Publiekslieveling

Dettori is al jaren de publiekslieveling en beroemd om zijn flying dismount (vanuit de stijgbeugels hoog in de lucht van zijn paard springen) en deed dat traditiegetrouw weer maar nu voor de lege tribunes van Royal Ascot. Voor Dettori was het zijn achtste Gold Cup overwinning.

Palomino-pony

Trainer John Gosden: “Iedereen zegt dat hij er uitziet als een palomino-pony, maar hoe moeilijker ze het voor hem maken, hoe meer hij wil vechten. In zijn carrière heeft hij hele goede paarden verslagen en wij focussen ons eerst op de Goodwood Cup. Daarna zien wij wel en ik sluit niet uit dat als de grond goed is dat wij hem ook voor de Prix de L’Arc de Triomphe in oktober inschrijven.”

Concurrentie van Enable

Mocht dat het geval zijn dan wordt het voor de liefhebbers smullen want supermerrie Enable, de stalgenote van Stradivarius, gaat dan proberen haar derde Arc te winnen.

