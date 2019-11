Royal Julius wint Bahrain International Throphy

De eerste race in Bahrein heeft de door Jerome Reynier in Frankrijk getrainde zesjarige Royal Julius (Royal Applause x Hflah) gewonnen. Met een gestage snelheidsopbouw bracht jocky Stephane Pasquier het paard naar de buitenkant van de renbaan en met nog honderd meter te gaan haalde Royal Julius zijn medestanders in en won met ¾ lengte voor de door John Gosden (Enable) voor Godolphin getrainde driejarige Turgenev. Rustang werd derde voor Afaak, de pupil van de Engelse trainer Charles Hills.

Vanwege de successen van de paarden uit Bahrein aan de Royal Ascot rennen en aan de Breeder’s Cup vond Sheikh Salman bin Rashed Al Khalifa, de CEO van de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC) dat Bahrein zich op de wereldlijst van toprennen diende vestigen. Dat wilde hij doen door middel van het organiseren van een internationale ren en om zo ook aan te tonen dat Bahrein de infrastructuur heeft die nodig is om een ​​succesvol internationaal sportevenement te organiseren. Aldus geschiedde en de Bahrain Horse Racing Authority voegde een belangrijke nieuwe ren toe aan de wereldwijde kalender van vlakkebaanrennen.

Alles verzorgd

De inaugurele Bahrain International Throphy werd gistermiddag verreden op de renbaan van de (REHC) te Bahrein. De ren over 2000 meter met een prijzengeld van ruim € 222.000,00 had 13 deelnemers waarvan er negen uit het buitenland afkomstig waren. REHC betaalde de vervoers- en stallingskosten van de buitenlandse paarden en zeven internationale kampioensjockeys, waaronder onze Adrie de Vries, werden ingevlogen in om de paarden aan deze ren te berijden.

Toepasselijke naam

De door Jerome Reynier in Frankrijk getrainde zesjarige Royal Julius (Royal Applause x Hflah) kon geen toepasselijkere naam hebben om deze ren in het koninkrijk van Bahrein te winnen. Het tempo vanaf de start lag erg hoog en het was Rustang die de laatste vierhonderd meter aan koers met meer dan tien lengten voor de rest van het deelnemersveld lag en met nog tweehonderd meter te gaan zelfs nog zes lengten voor lag. Het zag er dus naar uit dat Rustang deze inaugurele koers zou winnen maar de Franse kampioensjockey Stephane Pasquier op Royal Julius dacht daar anders over.

Bron: Horses.nl