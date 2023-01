Ruim 1400 paarden en topjockeys aangemeld voor de Saudi Cup 2023

Voor de Saudi Cup-rennen, die dit jaar voor de vierde keer worden verreden, zijn nu al 1400 paarden ingeschreven. Daaronder zijn 600 paarden uit 22 verschillende landen. Onder die 600 bevinden zich maar liefst 47 Group I winnaars. Samen strijden zij op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari om het prijzengeld van 35,35 miljoen dollar. Beide rendagen omvatten meerdere Group I, II en III rennen waaronder de Saudi Cup, de hoogst gedoteerde Group I ren ter wereld met een prijzengeld van 20 miljoen dollar.

Onder de deelnemers aan de Saudi Cup bevindt zich de lokaal getrainde Emblem Road die vorig jaar alle buitenlandse toppaarden verraste met zijn overwinning van de nu al legendarische ren. Indien Emblem Road zijn overwinning zou kunnen prolongeren dan zou hem dat de meest verdiende volbloed ter wereld maken en dat in slechts een handjevol rennen. Hij zou daarmee de Australische supermerrie Winx, die in haar hele rencarriere in totaal 18,3 miljoen dollar aan prijzengeld heeft gewonnen, met slechts twee Saudi Cup overwinningen van de troon stoten. Het gaat hier om duizelingwekkende bedragen.

Country Grammer

Paarden uit Japan, de USA en de UAE domineren de buitenlandse inschrijvingen die aangevuld worden met een sterke vertegenwoordiging uit Engeland, Ierland, Argentinië, Frankrijk en Duitsland. Uit de USA zullen Country Grammer en Taiba van Amr Zedan, de succesvolle Saoedi-Arabische zakenman en volbloedfokker, en beide getraind door Bob Baffert voor de Saudi Cup worden ingevlogen. Country Grammer werd vorig jaar tweede acher Emblem Road en won de Dubai World Cup 2022 terwijl Taiba tot nu toe al drie Group I rennen heeft gewonnen.

Gepland is dat ook Rich Strike, de Kentucky Derbywinnaar van 2022 zal worden ingevlogen. Rebel’s Romance, die voor Godolphin in de UAE in training staat en afgelopen november de Breeders ‘ Cup Turf won, zal met stalgenoten waaronder Real World het tegen de overige buitenlandse en lokale toppers gaan opnemen. Japan, dat vorig jaar vier van de zes internationale volbloedrennen van de Saudi Cup won, heeft de smaak te pakken en vliegt veel paarden in waaronder Daring Tact, Panthalassa, Geoglyph en Jun Light Bolt die na het winnen de Group I Champions Cup in Chukyo afgelopen december automatisch een inschrijving voor de Saudi Cup verdiende. Voor het eerst is een Australisch paard, de Groep I-winnaar Laws Of Indices, ingeschreven terwijl uit Duitsland Sisfahan, de derbywinnaar van 2021, is aangemeld.

Frankie Dettori’s laatste Saudi International Jockeys Challenge



Zeven internationale vrouwelijke en zeven mannelijke jockeys waaronder vijf internationale en twee lokale zijn uitgenodigd om op vrijdag te strijden in de International Jockeys Challenge (IJC). Onder hen bevindt zich wereldster Frankie Dettori die aan het einde van dit jaar zijn rijlaarzen in de wilgen hangt. Dettori zei desgevraagd dat hij in zijn afscheidsjaar in zoveel mogelijk verschillende landen wil rijden en dat de IJC daar deel van uitmaakt. Vanuit Brazilië zal Joao Moreira, die vier keer tot kampioenjockey van Hong Kong werd gekroond, deelnemen net als de Australische Caitlin Jones die het IJC van vorig jaar won. Zij zal het ondermeer gaan opnemen tegen de Canadese Chantal Sutherland, die tot nu toe meer dan 1.200 winnaars heeft gereden en klaar is om haar eerste ritten in Saoedi-Arabië te verrijden. Het IJC bestaat uit vier handicaprennen met elk een prijzengeld van 400.000 dollar. De jockeys kunnen 15% van het gewonnen prijzengeld in elk van de vier rennen verdienen net als de grote bonus van 100.000 dollar die de winnende jockey van het IJC 2023 mee naar huis mag nemen.

