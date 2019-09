Rumoer in de Jockey Club na diskwalificatie winnaar Vino Rosso

Op de renbaan van Belmont Park vond zaterdag de Jockey Club Gold Cup plaats. Deze Group I race met een prijzengeld van 750.000 $ levert de winnaar een entreeticket en volledige kostenvergoeding voor deelname aan de Breeders' Cup Classic op. Na de start nam Tacticus kort de leiding om die vervolgens af te staan aan Vino Rosso die de rest van de koers domineerde. Na afloop werd Vino Rosso echter gediskwalificeerd.

Vino Rosso kon zich gedurende de race optrekken aan de reling, maar in de laatste paar honderd meter van de koers ging het mis. Onder jockey Irad Ortiz Jr. verplaatste de combinatie zich zo’n vijf meter van de reling vandaan en botste daarbij een paar keer tegen Code of Honor aan, terwijl beide paarden zij aan zij naar de finishlijn renden.

Neuslengte verschil

Vino Rosso won met een neusje voor Code of Honor en de als derde aankomende Tacticus. Onmiddellijk na de koers stelden de baanrechters een onderzoek in. Dat was nog voordat jockey John Velazquez, die Code of Honor bereed, dat kon doen. Het besluit luidde dat Vino Rosso gediskwalificeerd werd en Code of Honor tot winnaar werd gehuldigd. Dat laatste paard mag nu deelnemen aan de Breeders’ Cup Classic op 2 november aanstaande in Santa Anita Park.

Velazquez zei na afloop: “Vino Rosso kwam naar buiten en botste tegen mijn paard dat daardoor uit evenwicht raakte. Toen hij de tweede keer tegen mij aanbotste was dat genoeg om met een neusje verslagen te worden en reden voor mij om protest in te dienen.” De eigenaar en trainer van Vino Rosso hebben aangekondigd dat zij tegen de beslissing van de baanrechters in beroep zullen gaan.

Bekijk de race en het rumoer na afloop in het filmpje:

