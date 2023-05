Russian Emperor prolongeert zijn Hong Kong kampioens stayer-titel

De Group I ren de Standard Chartered Champions & Chater Cup over 2400 meter op de renbaan van Sha Tin leverde voormalig jockey en thans trainer Douglas Whyte en jockey Hugh Bowman een fantastische overwinning op. De inmiddels zesjarige Russian Emperor (Galileo x Atlantic Jewel), die deze ren vorig jaar ook won en in zijn laatste acht koersen niet erg succesvol was en niet bij de eerste drie finishte, prolongeerde verrassend zijn titel.

Russian Emperor vertrok in een door Bowman perfect neergezette rit aan de ren en had sterke tegenstanders, waaronder meervoudig Group I winnaar Romantic Warrior en Panfield, de winnaar van deze ren in 2021. Favoriet Romantic Warrior dicteerde de ren en het tempo en in de laatste 200 meter sloeg Bowman, die Russian Emperor de hele ren in een vijfde positie liet koersen, toe.

Halslengte voorsprong

In een spannende finish won de combinatie met een halslengte voor Romantic Warrior met Five G Patch als derde aankomende. Na de overwinning van landgenoot Damien Lane in de Japanse Derby won Bowman als de tweede Australische jockey een Group I ren op dezelfde dag in het Verre Oosten.

River Verdon, Indigenous, Oriental Express, Viva Pataca, Blazing Speed en Exultant

Trainer Douglas Whyte “Russian Emperor heeft na al zijn wereldreizen en na zijn laatste koers begin mei, die ongelukkig voor hem verliep, zijn vorm behouden. Toen Hugh (de jockey) na die ren tegen mij zei dat hij graag het paard wilde blijven berijden, was dat een goede indicatie dat het paard goed liep”

Russian Emperor kan zich met zijn overwinning nu aansluiten bij River Verdon, Indigenous, Oriental Express, Viva Pataca, Blazing Speed en Exultant die sinds 1990 twee of meer keren deze klassieke ren hebben gewonnen.

Bron: Horses.nl