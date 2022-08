Saffron Beach op koers met haar overwinning in de Group I Prix Rothschild

De zomer meeting van Deauville werd deze week door France Galop geïnaugureerd. De mondaine badplaats op zo’n twee uur rijden van Parijs staat bekend als de Côte d’Azure van Parijs. De hele maand augustus herbergen de twee renbanen van Deauville vier dagen per week rennen waaronder 7 Group I, meerdere Group II en III en Listed voor de internationale en nationale sterren.

De jockeys kunnen het jockeykampioenschap binnenhalen dat met een puntensysteem werkt en voor het publiek zijn er grote billboards met een QR-code beschikbaar om alle informatie over de jockeys Mickaël Barzalona, Christian Demuro, Christophe Soumillon en Maxime Guyon, de lijstaanvoerders van 2021, te vergaren. De atmosfeer is er betoverend en de renbanen, die rijkelijk voorzien zijn van bloemen, bieden vertier voor jong en oud. Gisteren vond de aftrap plaats met de Group I Prix Rothschild over 1600 meter voor driejarige en oudere paarden met een prijzenpot van 300.000 euro.

Saffron Beach wint

Het internationale deelnemersveld bestond uit zeven paarden die hun prestaties in grote internationale rennen al hadden getoond. Klinkende namen als Tenebrism (de winnaar van vorige maand van de Group I Haras D’Etreham Prix Jean Prat) Malavath, Kennel, Pearls Glorie, Goldistyle en Sibila Spain die allemaal in binnen en buitenland in grote rennen hebben gekoerst en bij de eerste drie aankomende finishten verschenen in de paddock. Er kan er echter maar een winnen en dat was de favoriet Saffron Beach die door jockey William Buick weer vakkundig door de koers werd geleid. Van start af dicteerde de combinatie het veld en de verwoede pogingen in de laatste paarhonderd meter koers van Tenebrism en Goldistyle weerhielden Saffron Beach en Buick er niet van om met 2,5 lengte gemakkelijk te winnen.

Uitgekiende voorbereiding

Voor Saffron Beach was deze ren door haar trainer Jane Chapple-Hyam en eigenaren Sangster een heel uitgekiende voorbereiding op het koersplan van de vierjarige merrie voor dit jaar. Saffron Beach (New Bay x Falling Petals) werd vorig jaar mei tweede in de Qipco 1000 Guineas en won in oktober de Group I Kingdom of Bahrain Sun Chariot Stakes voordat de merrie afgelopen maart naar Dubai werd ingevlogen en in de Group I de Dubai Turf vierde werd. In juni won de merrie de Duke Of Cambridge Stakes te Royal Ascot en gisteren de Group I Prix Rothschild met speels gemak. Het is de bedoeling van de eigenaren en de trainer om Saffron Beach vervolgens in de Matron Stakes of de Sun Chariot Stakes klaar te stomen voor de Breeders’Cup rennen van aanstaande november.

De merrie wordt volwassen

Jane Chapple-Hyam vertelt: “Vorig jaar reisde de merrie enkel met een reisgenoot naast zich de wereld over en zij heeft zich inmiddels zo ontwikkeld dat zij nu ‘alleen’ kan reizen. Ik heb haar vanuit Newmarket naar hier begeleid en vanwege oponthoud bij de Eurotunnel hebben wij er geen zes maar twaalf uur over gedaan om Deauville te bereiken. Het maakte Saffron Beach niet zoveel uit en ik was blij dat zij, ondanks dat zij in deze ren meer gewicht op haar rug droeg dan haar jongere tegenstanders, in de koers de versnelling kon laten zien die zij in de trainingen thuis ook laat zien. Het is voor de merrie een lang seizoen dat in maart te Dubai startte maar wij houden haar goed in de gaten en geven haar de nodige rustperiodes met voldoende weidegang. Het staat nog niet vast maar wellicht gaat ze na de Breeders’Cup rennen aan het einde van dit jaar de fokkerij in.”

Jockey William Buick kwam superlatieven tekort om de merrie te prijzen: “Het is een heel makkelijk en erg goed paard met veel talent.”