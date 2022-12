Saudi-Arabië bereidt zich voor op de Saudi Cup rennen 2023

Met het einde voor de toprennen voor 2022 in het Verre Oosten in zicht bereiden de internationale trainers en jockeys zich voor op de toprennen in het Midden Oosten voor 2023. Door de Jockeyclub of Saudi Arabia werden in 2020 voor het eerst de Saudi Cup rennen op de King Abdulaziz renbaan te Riyad gehouden en de internationale trainers stemmen sindsdien het trainingsschema van hun volbloeden op deze toprennen af. Het prijzengeld voor het twee dagen durende rensportevenement de Saudi Cup 2023, dat in het laatste weekend van februari 2023 zal plaatsvinden, werd verhoogd naar 31,5 miljoen dollar en de vrije inschrijvingen voor deelname hieraan zijn afgelopen weekend opengesteld.

Voor de Saudi Cup, de hoofdren en tevens ’s werelds hoogst gedoteerde koers, bedraagt het prijzengeld maar liefst 20 miljoen dollar. Vaststaat al dat de vierjarige Sisfahan, de Duitse Derbywinnaar van vorig jaar, op deze rennen wordt voorbereid en al voor de met 2,5 miljoen dollar gedoteerde Group III ren de Red Sea Turf over 3.000 meter is ingeschreven. Sisfahan had afgelopen september bijna een jaar niet gekoerst, keerde toen terug in de Group I de Preis von Europa over 2.400 meter en bouwde daarop voort om een maand later de Group II Gran Premio Jockey Club, over dezelfde afstand, te San Siro (Italië) te winnen.

Topjockeys vanuit alle werelddelen

In de aanloop op dit evenement vinden de nodige Group rennen plaats. Ook daarvoor schrijven de internationale trainers de nodige paarden in en worden topjockeys vanuit alle werelddelen ingevlogen. Afgelopen weekend vond de The Crown Prince Cup (een lokale Group I ren) voor driejarige en oudere paarden over 2.400 meter plaats. Met 18 deelnemers die van start gingen won de door Godolphin gecontracteerde jockey James Doyle op de vijfjarige My Frankel (Frankel x My Special J’s) deze ren met 6 ¾ lengte voor Louganini en Devero. My Frankel werd eerder door Sir Michael Stoute (die ook paarden van wijlen HRM Koningin Elizabeth II trainde) in Engeland getraind en het succesvolle fokproduct van de grote Frankel staat thans in Saoedi-Arabië bij trainer H. Alshoieb in training.

My Frankel briljant

Na afloop van de ren zei Doyle: “My Frankel was briljant en de ren verliep perfect voor ons. Hij kan weliswaar goed aan de kop van het veld koersen maar dat kan met het laatste lange stuk voor de finish ook verraderlijk zijn. Zowel voor het paard als voor mij lijkt het dan alsof je nog een hele lange weg voor de boeg hebt maar My Frankel had nog genoeg reserves over om gemakkelijk te winnen. Ik denk dat My Frankel op 14 januari aanstaande zal gaan deelnemen aan de King’s Cup over 2.000 meter. ZKH Prins Faisal Bin Khaled Bin Abdulaziz heeft hier een fantastisch en gepassioneerd team aan het werk. De sfeer hier is geweldig en het publiek gaf My Frankel een ongelofelijke mooie ontvangst waardoor ik er naar uitkijk om hier weer snel terug te mogen komen.”

Bron: Horses.nl