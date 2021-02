Saudi Cup 2021 levert kans voor Adrie de Vries met 20 miljoen dollar

De Arabische paardencultuur is onder velen bekend. Dat Saudi-Arabië ruim 9.000 volbloeden in training heeft, ruim 5000 fokmerries en 390 geregistreerde dekhengsten herbergt die jaarlijks 2000 veulens leveren.

Namen van topvolbloeden als Frankel, Enable, Dancing Brave en Arrogate en de stoeterijen Juddmonte in Ierland, Engeland en Kentucky USA zijn wereldwijd beroemd. Voormelde paarden en de stoeterijen van Juddmonte zijn alle eigendom van wijlen de Saudusche prins HRH Prins Khalid bin Abdullah al Saud.

King Abdulaziz Racetrack

De renbaan in Riyad genaamd de King Abdulaziz Racetrack is in 1965 opgericht en wordt bestierd door de Jockey Club van Saoedi-Arabië (JCSA). De nieuwe grasbaan is aangelegd door het team dat verantwoordelijk is voor het cricketveld van Lords, de tennisbanen van Wimbledon, de 1609 meter grasbaan in Ascot en de voetbalvelden van drie wereldkampioenschappen.

20 miljoen dollar

Vorig jaar vond de inaugurele Saudi Cup, met 20 miljoen dollar ’s werelds hoogst gedoteerde paardenren, plaats. In het omlijstende programma vond de met 1 miljoen dollar gedoteerde en ook wel The Neom Turf Cup genoemd over 2100 meter op gras plaats. Het was de eerste ren op gras ooit in de paardenrengeschiedenis van Saudi-Arabie. Adrie de Vries won deze ren op de door Fawzi Nass in Bahrein getrainde Port Lions.

Amerikaanse Toppers

De Vries is al geboekt om de vijfjarige Simsir, de Bahrein International winnaar, te berijden voor trainer Fawzi Nass in de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup over 1800 meter op zand. Simsir zal het opnemen tegen tegenstanders van formaat waaronder vijf Amerikaanse toppers als Knicks Go, de Pegasus World Cup winnaar van 2021, Charlatan, de rijzende ster van de USA, Tacitus, Sleepy Eyes Todd en Max Player en tegen Mishriff getraind door John Gosden.

What a Welcome

Op vrijdag 19 februari zal De Vries op What a Welcome in The Saudi International Handicap, ook wel de Al Rajhi Bank International Handicap genoemd, een met 500.000 dollar gedoteerde nieuwe ren over 2100 meter op gras in starten. Inmiddels zijn 64 internationale paarden uit tien verschillende landen vorige week en gisteren ingevlogen en zullen tegen de Saudische paarden gaan strijden om een prijzenpot op vrijdag van ruim 2.1 miljoen dollar en op zaterdag van maar liefst 30,5 miljoen dollar.

Bron: Horses.nl