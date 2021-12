Schitterend afscheid voor Loves Only You in de Longines Hong Kong Cup

In 1999 werd de Hong Kong Cup over een afstand van 2000 meter de eerste Group I-ren te Hong Kong. De ren vormt sinds jaar en dag de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races. Longines sponsorde de editie van dit jaar met ruim 3,4 miljoen euro. De start van deze 2000 meter-ren is voor de jockeys erg veeleisend omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om energie te sparen voor een eindspurt.

Alle ogen waren op Loves Only You (Deep Impact x Loves Only Me) gericht. Niet alleen vanwege de prestaties van de Japanse supermerrie, maar ook gelet op het feit dat zij vandaag haar laatste koers uit haar carrière zou gaan lopen en de fokkerij in gaat. De merrie, die ruim 20.000 mijl heeft gereisd en dus een ware globetrotter is, vertrok vanuit startbox 4 onder de bekwame handen van haar 36-jarige jockey Yuga Kawada.

Spannende finish

In het middenveld koersend bleef de combinatie mooi achter koploper Mac Swiney, Ka Ying Star en de breed over de baan koersende Bolshoi Ballet koersen. Halverwege de overzijde van de baan probeerde Russian Emperor om het tempo onder druk te zetten, maar moest dat plan bij het uitkomen van de laatste bocht weer laten varen omdat het 12-koppige deelnemersveld aan de eindspurt begon. Loves Only You bleef in een gunstige finishpositie koersen, versnelde dapper en deed wat de jockey van haar vraagde. Tijdens de laatste vijftig meter koers won de combinatie in een spannende finish met een kort hoofd voor landgenoot Hishi Iguazu met een lengte daarachter Russian Emperor die nog knap derde werd.

Vertrouwen

Yusaku Oka, die de trainer van Loves Only You vertegenwoordigde: “Na haar overwinning van de Breeders’ Cup afgelopen november hadden wij er vertrouwen in dat ze vandaag ook weer goed zou gaan lopen. De merrie heeft een goede stamboom en gaat een mooie toekomst in de fokkerij tegemoet. Ik hoop dat zij mooie veulens zal gaan voortbrengen.” In navolging van A Shin Hikari, Maurice, Win Bright en Normcore betekent de overwinning van Loves Only You dat Japan nu vijf van de laatste zeven Hong Kong Cups heeft gewonnen.

Bron: Horses.nl