Scotland Yard wint in recordtijd Custodian of the Two Holy Mosques Cup

De 55e Custodian of the Two Holy Mosques' Cup vond gisteren plaats op de King Abdulaziz Racecourse te Riyadh. Twee weken na het winnen van de King Faisal Cup won de vierjarige Scotland Yard (Quality Road x Leslie's Harmony) met net zo'n speels gemak de Custodian of the Two Holy Mosques Cup.

De Custodian of the Two Holy Mosques Cup is een ren op zand over 1800 meter met een totaal prijzengeld van meer dan 1,86 miljoen dollar en had maar liefst twintig deelnemers van formaat. Sinds 1967 wordt deze ren verreden en voor het eerst ontvangt de winnaar van de ren automatisch een uitnodiging voor de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup op februari a.s.

Achter de oren krabben

Twee weken na het winnen van de King Faisal Cup op het Kings Cups Festival won de vierjarige Scotland Yard (Quality Road x Leslie’s Harmony) met zo’n speels gemak de Custodian of the Two Holy Mosques Cup dat de buitenlandse deelnemers uit Japan en de USA zich nu al eens flink achter de oren zullen gaan krabben. Vorig jaar won de lokaal getrainde Emblem Road verrassend voor de buitenlandse wereldpaarden de Saudi Cup en als Scotland Yard samen naast Emblem Road in de aanstaande Saudi Cup tegen elkaar en tegen de wereldtoppers gaan strijden, dan beloofd de Saudi Cup 2023 een heel spannende ren te gaan worden en kan het zo maar zijn dat wéér een lokaal in Saudi-Arabië getraind paard er met de Saudi Cup vandoor gaat.

Recordtijd en met 10 lengten verschil

Scotland Yard, getraind door Ahmed Abdelwahed en bereden door Victor Gutierrez, stormde in een recordtijd van 2 minuten en 4 seconden met 10 lengten voorsprong voor Electability en de derde aankomende La Casa Tarifa naar de overwinning. Eigenaar ZKH Prins Saud bin Salman Abdulaziz is de eerste Saoedische eigenaar die twee lokale paarden (Emblem Road en Scotland Yard) in de Saudi Cup 2023 van start zal laten gaan.

Bron: Horses.nl