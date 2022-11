Serifos wint op spectaculaire wijze The Mile Championship

Omdat in Europa de grote rennen inmiddels zijn verreden, focussen de Europese trainers en eigenaren zich op de rennen in het Verre en Midden-Oosten. Zondagochtend vond The Mile Championship, een van de meest prestigieuze Group I herfst rennen in Japan over 1.600 meter plaats. Het werd de eerste Group I overwinning voor de driejarige Serifos (Daiwa Major x Sea Front).

The Mile Championship is voor driejarige en oudere paarden en maakt deel uit van de Japan Autumn International Series die verder bestaat uit de vorige week verreden QE II Cup die door Geraldina werd gewonnen en de volgende week te verrijden Japan Cup waarvoor al een aantal internationale deelnemers zijn ingevlogen.

Fenomenaal gereden

Maar liefst 17 paarden vertrokken aan start waaronder Sodashi, het enige geheel witte renpaard ter wereld dat door zijn overwinning in de Victoria Mile als een van de favorieten gold. De driejarige Serifos (Daiwa Major x Sea Front) had zijn laatste drie starts in Group II rennen in een overwinning omgezet en boekte vandaag zijn eerste Group I overwinning. En dat tegenover hele sterke tegenstanders. Koersend in de achterhoede van het veld begon jockey Damian Lane vanuit de bocht aan zijn opmars richting finish en versloeg paard na paard tijdens zijn spectaculaire inhaalrace om gemakkelijk met 1 ¼ lengte te winnen voor Danon The Kid en de op ½ lengte daarachter aankomende Sodashi. Schnell Meister – die vorig jaar tweede werd – finishte nu als vierde en is een van de Japanse deelnemers die naar Hong Kong voor de Longines Hong Kong International Races van 11 december gaat.

Fris paard

Taku Fukunaga, de assistent-trainer van Mitsumasa Nakauchida, vertelde voor de ren dat Serifos gezond en wel uit zijn laatste koers was gekomen en daardoor goed in het trainingsschema voor de ren van vandaag bleef en dat ook zijn starttraining vanuit de starboxen goed was verlopen. “Serifos is fris, hij eet goed, bleef op gewicht en hij is geschikt voor deze renbaan” Jockey Damian Lane had er voor de ren al veel zin in en zei: “Ik was heel blij dat ik gevraagd werd om Serifos te berijden. Het is een getalenteerd paard en ik heb er zin in. Hij lijkt heel consequent en hij werkt graag voor je. Ik was tevreden en blij met het trainingswerk dat ik deze week op 16 november heb gereden. Hij zag er hetzelfde uit als in zijn video’s die ik heb heb gezien en hij voelde zich goed.” De verwachtingen van de twee kwamen ruimschoots uit.

Bron: Horses.nl