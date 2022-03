Shahryar wint de met 6 miljoen dollar gedoteerde Longines Dubai Sheema Classic

De Group 1 Longines Sheema Classic wordt als een van de beste rennen ter wereld beschouwd en de editie van 2022 vormde daar geen uitzondering op. Onder de vijftien deelnemers aan deze ren over 2410 meter op gras bevonden zich zeven Group I-winnaars. Favorieten waren de Japanse Derby-winnaar Shahryar die in november derde in de Japan Cup te Tokyo werd, Authority, de winnaar van de Group III Neom Turf Cup afgelopen februari in Saoedi-Arabië en Godolphin’s Yibir, de dominante winnaar van de Group I Breeders' Cup Turf van november 2021.

Van de negen rennen van vanavond won Japan er al vier en Shahryar (Deep Impact x Dubai Majesty) leverde met de overwinning van deze klassieker de vijfde voor Japan op. Winnende trainer Hideaki Fujiwarak: “Ik had er vertrouwen in dat hij zou winnen. Het is heel normaal dat het paard voor de ren opgewonden is, dus ik maakte me niet al te veel zorgen. Ik had het volste vertrouwen in jockey Cristian Demuro en mijn droom is om het paard mee te nemen naar de Prix de l’Arc de Triomphe. Die ren willen wij graag winnen en dat is onze ambitie en doel. Het was een geweldige avond voor Japan en een geweldige avond voor onze stal met een eerste en een derde plek. Ik ben zo trots op onze paarden.”

Plan geslaagd

De Italiaanse Jockey Cristian Demuro, die net als zijn broer Mirco in Japan woont en werkt: “Voor de ren wist ik al dat ik achter Authority zou gaan proberen te koersen, omdat ik wist dat Authority aan de leiding zou gaan. Dat lukte en wij konden net achter Authority een plekje aan de reling bemachtigen en toen ik mijn paard op het rechte stuk naar buiten trok, wist ik dat hij ging winnen. Ik voelde weliswaar de adem van Yibir in mijn nek, maar had vertrouwen in mijn paard en het was geweldig om deze ren op zo’n manier te winnen. Het is ook geweldig om te winnen op een Japans paard en de Japanners laten wederom zien dat zij de beste ter wereld zijn. Ik heb er goede op hoop dat wij later in het jaar meer van hem kunnen zien.”

Goede prestatie geleverd

De combinatie won met een neklenge voor Yibir met een halve lengte daarachter Authority. De Engelse kampioenstrainer Trainer Charlie Appleby: “Het grootste gevaar voor Yibir is hij zelf, want hij is oersterk en kan zichzelf zomaar voorbijrennen. Het was een goede ren en William Buick heeft een goede prestatie geleverd.”

Bron: Horses.nl