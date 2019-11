Sharing, Four Wheel Drive en Structor winnaars op eerste dag Breeders’ Cup

De Breeders’ Cup Wereldkampioenschappen vinden sinds 1984 plaats en met dertien Group I-races en een prijzengeld van ruim 30 miljoen dollar trekt het evenement normaliter de beste renpaarden ter wereld aan. Of het te wijten is aan de treurige berichten van inmiddels 37 geëuthanaseerde paarden vanaf december vorig jaar tot heden op de zandbaan van Santa Anita dat aan de Breeders’Cup rennen van dit jaar minder Europese deelnemers waren ingeschreven is niet duidelijk.

Elke Breeders’ Cup-race brengt een nieuwe kampioen voort en samen met de Longines Hong Kong International Races in december, het Dubai World Cup Festival in maart en Royal Ascot in juni zet het evenement de toon voor de volbloedindustrie. Coolmore met trainer Aidan O’Brien heeft in ieder geval een bataljon aan paarden naar California verscheept voor, met name, de rennen op gras. Ondanks dat de grasbaan als goed werd gekwalificeerd kwamen hun tweejarigen er gisteren niet aan te pas.

Sharing wint de Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Deze ren op gras over 1600 meter voor tweejarige merries werd geclaimd door de in Engeland geboren en getogen trainer doch te Maryland USA gevestigde trainer Graham Motion. Motion vierde gisteren dubbel feest want hij won in 2010 met Shared Account de Breeders ‘Cup Filly & Mare Turf en thans met haar dochter Sharing (Speightstown x Shared Account). “Het is een beetje surrealistisch om met moeder en dochter een Breeder’s Cup Group I ren te winnen want deze races zijn niet gemakkelijk om te winnen” zei Motion, die in 2011 met Animal Kingdom de Kentucky Derby en in 2013 de Dubai World Cup won. Sharing veroverde onder jockey Manuel Franco een mooie koerspositie en de merrie bleef in de laatste 100 meter sterk gaan. Zij won met 1 ¾ lengte voor Daayeh en de derde aankomende Sweet Melania.

Breeders’ Cup Juvenile Sprint winnaar nu al een van de favorieten voor Royal Ascot 2020

Het is weliswaar een Group II ren maar deze ren wordt wereldwijd door de trainers en eigenaren met grote belangstelling gevolgd aangezien deze ren op gras wordt verreden en de winnaar hoogstwaarschijnlijk zal gaan deelnemen in de sprintkoersen die in Europa en elders op gras worden verreden. De ren over 1000 meter werd gewonnen door de tweejarige hengst Four Weel Drive die de wereldwijde belangstelling onderschreef en nu al als een van de favorieten staat ingeschreven voor de Commonwealth Cup 2020 te Royal Ascot. Four Weel Drive is de zoon van de 2015 Breeders’ Cup Classic winnaar American Pharoah en heeft met dit resultaat drie overwinningen uit drie starts op zijn palmares staan.

Bereden door Irad Ortiz startte de combinatie razendsnel uit de startboxen en vanuit de laatste bocht met nog 200 meter te gaan wonnen zij overtuigend voor Chimney Rock en Another Miracle. Ortiz won zijn zesde Breeders’ Cup race. Trainer Wesley Ward, die al tien Royal Ascot overwinningen op zijn naam heeft staan: “Het is bekend dat ik graag naar Royal Ascot ga en Four Weel Drive zou daar volgend jaar een van de favorieten kunnen zijn. Zijn houding doet je denken aan die van American Pharoah want net als zijn vader is het een zeer volgzame en stabiele hengst.”

De Coolmore Breeders’Cup Juvenile Turf

Veertig minuten nadat Irad Ortiz met Four Weel Drive de Breeders ‘Cup Juvenile Turf Sprint won was het nu de beurt aan diens jongere broer Jose Ortiz die op Structor (Palace Malice x Miss Allways Ready) voor trainer Chad Brown de klassieke mijl op gras won. Irad koos ervoor om Decorated Invader in plaats van Structor te berijden en die keuze pakte niet goed voor hem uit want de combinatie kwam niet verder dan een vierde plaats. Jose Ortiz: ” Irad vertelde mij dat Structor een makkelijk te berijden paard is en toen ik hem naar buitenkant van het veld bracht explodeerde hij.” Chad Brown is in de USA een van de meest succesvolle trainers voor de races op gras en met Structor haalde hij zijn dertiende Breeders’ Cup overwinning binnen.

Bron: Horses.nl