Simsir en Adrie de Vries klaar voor Saudi Cup

Simsir en Adrie de Vries zullen proberen om trainer en mede-eigenaar Fawzi Nass een tweede gedenkwaardige Saoedische bekeravond te bezorgen in de hoofdren van morgenavond, bij de Saudi Cup. Vorig jaar schreven Nass en De Vries al geschiedenis om samen de Neom Turf Cup met Port Lions te winnen.

Nass was woensdagochtend bij de training in Riyadh aanwezig. Om de Bahrein International Trophy-winnaar en door de HRH Aga Khan gefokte Simsir te zien. Hij was blij met zijn gemakkelijke galop op de zandbaan.

Ideale scenario

Nass: “Na het winnen van de Bahrain International Trophy had hij drie weken geleden na zijn vierde plek in de Crown Prince Cup een beetje opfrissing nodig. Het was een zware race voor het paard. Hij is nu goed en ik denk dat het de ideale scenario was voor een voorbereidingstraining voor morgen. Afgelopen zondag deed Simsir zijn laatste snelwerk in Bahrein. Hij deed het goed en is al gesetteld in zijn nieuwe tijdelijke omgeving. Onze loting met startbox 11 is goed. Ik weet dat dit een ander baanoppervlak is dan onze zandbaan, maar ik denk dat hij goed op deze baan uit de voeten kan. Ik laat het allemaal aan Adrie over.

Kickback

Adrie de Vries: “Simsir traint goed op zand en Fawzi is er vrij zeker van dat hij het aankan. Ik denk dat de koers een snel tempo zal hebben, maar Simsir hoeft niet bij de ren gelijk al bij de leiders van het veld te koersen. Hij moet in balans zijn en in zijn eigen ritme komen. Dat wij startbox 11 hebben geloot is misschien niet slecht voor de kickback (het opspattende zand van de overige deelnemers).”

