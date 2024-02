Sir Buscador wint de Saudi Cup 2024

Voor een uitzinnig publiek werd de Saudi Cup, de rijkste paardenren (prijzenpot van 20 miljoen dollar) ter wereld over 1800 meter op zand, gewonnen door de zesjarige Sir Buscador (Mineshaft x Rose’s Desert). Hij nam een prijzengeld van 10 miljoen dollar mee naar huis en gaf daarmee Ushba Tesoro, de Dubai World Cup winnaar van vorig jaar, het nakijken. Het Saudische publiek brulde het uit, omdat de lokale eigenaar Sharaf Mohammed Al Hariri mede-eigenaar van Sir Buscador is.

Al Hariri sloot een korte tijd geleden een deal met mede-eigenaar Joe Peacock Jr. en gilde het uit van blijdschap na het winnen van de Saudi Cup en het bijbehorende prijzengeld van 10 miljoen dollar. Het zag er lange tijd naar uit dat deelnemer Saudi Crown onder de Amerikaanse topjockey Florent Geoux zou gaan winnen, maar Sir Buscador en Ushba Tesoro verstoorden dat feestje door beiden aan de buitenkant van het veld als een speer te versnellen. Een topprestatie van beide paarden, want het duo dienden nog ruim tien lengtes te overbruggen voordat zij in de buurt van Saudi Crown kwamen. Pas vanaf de 1600 meter paal begonnen zij aan hun opmars en de strijd werd in de laatste 50 meter met een hoofdlengte beslecht door Sir Buscador, die daarmee aantoonde over een groot doorzettingsvermogen te beschikken. Derde werd Saudi Crown die een fantastische ren heeft gelopen.

‘Nooit voldoende eer’

Trainer Todd Fincher vertelt: “Ik sta op het punt om te gaan huilen, zo geweldig vind ik het! Het paard kreeg eigenlijk nooit de eer die hij verdiende en vandaag kon hij eindelijk laten zien hoe goed hij is. Ik geloofde het eerst niet, want er gebeurt altijd wel iets met hem in elke ren. Hij doet het zichzelf steeds aan om in de achterhoede te koersen en krijgt daardoor veel opspattend zand op zich. Vervolgens moet hij dan richting de finish ook nog eens tussen de andere paarden door gaan zigzaggen. Deze afstand met maar één bocht erin paste perfect bij hem. Hij heeft meestal niet veel tijd nodig om te herstellen dus als zijn fysieke gezondheid goed is, dan is de planning om het paard eind maart in Dubai te laten starten.”

‘Stijl paarden niet veranderen’

Jockey Junior Alvarado kon het niet geloven en straalde na afloop. Vorige maand eindigde hij als tweede achter White Abarrio in de Pegasus World Cup in Amerika. White Abarrio was de hele week al de eyecatcher in de trainingen en gold als een van de favorieten. Het paard kwam niet echt in de koers en eindigde teleurstellend als tiende. Alvarado zei: “Wij hadden de laatste twee rennen een beetje pech gehad omdat die rennen erg snel verliepen, dat is niet Sir Buscador’s stijl. Ik hou er nooit van om de stijl van paarden te veranderen en heb altijd vertrouwen in hem gehad. Vandaag wist ik dat wij geluk zouden gaan krijgen, omdat deze zandbaan een hele goede voor het paard is.”

Sir Buscador

Mede-eigenaar Joe Peacock Jr vertelt: “Een paar weken voor de Pegasus World Cup (eind januari j.l.) dachten wij al na over deelname aan de Saudi Cup. Ik was onvermurwbaar en ervan overtuigd dat Sir Buscador zich hier zou gaan bewijzen en dat heeft hij ook gedaan. Het is geweldig.” Jockey Yuga Kawada, die op Ushba Teshoro tweede werd, vervolgt: “Hij was in goede vorm en koerste goed. Hij liet zijn klasse zien en het enige wat hij niet heeft gedaan, is winnen.” Florent Geroux besluit: “Het was erg comfortabel koersen op Saudi Crown en die andere twee verrasten mij best wel. De afstand was net ietsjes te ver voor Saudi Crown, maar hij liep fantastisch en deed al het vuile werk voor de anderen. Het was een hele mooie koers.”

Bron: Yolande Tilmans