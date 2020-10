Sir Dragonet haalt 100ste Cox Plate binnen

Highlight op Moonee Valley is de Ladbrokes Cox Plate, de op twee na hoogst gedoteerde ren van Australië en insiders vinden deze ren belangrijker en beter dan de beroemde Melbourne Cup en wordt “the greatest two minutes in sport” genoemd. De race wordt sinds 1922 verreden over 2040 meter op gras en heeft een totaal aan prijzengeld van omgerekend 3 miljoen euro.

Moonee Valley Racecourse: een bijzondere renbaan met de kortste rechte lijn ter wereld. Van alle renbanen heeft deze baan de kortste rechte lijn (slechts 173 meter) naar de finish en leidt ertoe dat de paarden in de laatste bocht al moeten gaan sprinten en dat is bepaald niet makkelijk voor paard noch jockey. De laatste bocht voor de finish heeft bovendien de vorm van een wielerbaan waarbij de baan van de bovenste reling naar de binnenste afhelt. Sinds 1982, toen Kingston Town (ook wel The King genoemd) de Cox Plate voor de derde keer won heeft het tot 2017 geduurd voordat een paard dat evenaarde: Winx (The Queen). Winx won deze ren viermaal achter elkaar en het zal lang, heel lang gaan duren eer het een paard lukt om deze ren weer viermaal te winnen, als dat al ooit gebeurt.

Magic Wand

Magic Wand, de pupil van de Ierse trainer Aidan O’Brien en ook een van de favorieten voor deze Cox Plate liep mank vanwege blessure aan haar voorbeen en werd eergisteren door het Australische veterinaire team niet fit bevonden voor deelname aan deze ren. Gisteren vond een herinspectie plaats en het oordeel luidde hetzelfde voor Magic Wand waarop O’Brien haar terugtrok. In tegenstelling tot Magic Wand werd stalgenoot Armory gisteren wel fit genoeg bevonden en er vertrokken 14 deelnemers aan de start. Margins: 1¼L x ¾L

Goede aankoop

De vierjarige Sir Dragonet (Camelot x Sparrow) werd speciaal voor deelname aan deze ren door een groep van eigenaren gekocht. Dat bleek een goede aankoop te zijn want van de tien starts won Sir Dragonet er drie en werd onder meer tweede achter supermerrie Magical in de Tattersalls Gold Cup afgelopen juli. Deze maand verwisselde Sir Dragonet van trainer Aidan O’Brien naar Ciaron Maher en David Eustace die hun geluk niet op konden na het winnen van deze Cox Plate. Ingevlogen vanuit Europa gold Sir Dragonet samen met Russian Camelot en Arcadia Queen als grote favorieten. Maher: “Ik ben de eigenaren heel dankbaar dat zij David en mij de kans geven om een paard van dit kaliber te laten trainen. Wij hebben hem pas iets meer dan twee weken in training. Het is een fenomenaal paard dat vanaf zijn komst naar Australië niet een keer zijn voer heeft laten staan”.

Sir Dragonet

Jockey Glen Boss die zijn vierde Cox Plate won: ”Het was een last-minute boeking om Sir Dragonet te berijden. Aanvankelijk zou Hugh Bowman hem rijden maar Hugh koos, met het oog op de komende koersen, ervoor om deze week zijn tevoetstelling te ondergaan en Hugh bevool mij aan om Sir Dragonet te berijden. Ik ben blij dat ik deze klus heb geklaard. Sir Dragonet staat ingeschreven voor de Melbourne Cup (3200 meter) en ik denk dat hij daar een hele grote kans heeft omdat ik voelde dat het paard bij de finish van vandaag pas begon warm te lopen. Sir Dragonet gaf mij een heerlijke rit en was klaar voor deze ren. Ik trilde de hele ren met mijn vingers maar hij was er voor me. Elke keer als ik mijn pink verplaatste voelde ik dat hij op een echt bevel van mij wachtte en wist ik dat ik hem alleen maar hoefde te vragen wanneer de tijd daar rijp voor was”.

