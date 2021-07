Sisfahan wint met 1 ¼ lengte de 152ste Duitse Derby

Maar liefst twintig driejarige Engelse volbloeden vertrokken van start in de met 650.000 euro gedoteerde 152ste IDEE Duitse Derby over 2400 meter te Hamburg. Voor de in Hamburg geboren en getogen 47-jarige jockey Andrasch Starke was de keus op de Sisfahan (Isfahan x Kendalee) van trainer Henk Grewe gevallen en die keus bleek, ondanks dat het paard pas drie keer had gelopen, een beste te zijn.

Dat de driejarige de genen van vader Isfahan, die in 2016 de Duitse Derby won, in zijn bloed heeft bewees hij door onder Starke in de achterhoede te koersen om ijzersterk in de laatste vierhonderd meter aan de buitenzijde van de baan waar de bodem het beste was te winnen. Voor Starke was het zijn achtste Derby-overwinning en voor de Keulse trainer Grewe zijn eerste. Starke: “Ook al was Sisfahan de minst ervaren deelnemer in het veld, mijn keuze viel op hem en ik had er vertrouwen in. Ik ben heel blij voor het team.” Racing Manager Holger Faust: “Het plan was om aan de buitenkant te blijven koersen en de snelheid van Sisfahan te gebruiken. Andrasch heeft het sensationeel gedaan”.

Bittere nasmaak

Sisfahan won met 1 ¼ lengte voor favoriet Alter Adler met 1 ¾ lengte daarachter Imi onder de zeer succesvolle vrouwelijke jockey Sibylle Vogt. Voor Vogt kreeg de derde plek in de Derby een bittere nasmaak toen zij door de renleiding werd bestraft met een tevoetstelling van veertien dagen vanwege het één keer te veel gebruiken van haar karwats. Adrie de Vries op Aff Un Zo werd knap vijfde.

St Mark’s Basilica laat toptrainers Gosden en Haggas met open mond achter

Afgelopen zaterdag won de Ierse trainer Aidan O’Brien met de driejarige St Marks’ Basilica (Siyouni x Cabaret) overweldigend de Coral Eclipse over 2000 meter te Sandown. Het deelnemersveld bestond uit slechts vier paarden, maar de kwaliteit daarvan was groot waaronder Mishriff, de winnaar van de Saudi Cup en de Dubai Sheema Classic 2021, en de viervoudige Group I winnaar Addeybb. St Mark’s Basilica, die afgelopen mei de Franse Guineas en de Franse Derby won, werd onder Ryan Moore in de laatste twee honderd meter los gelaten en presteerde zo sterk dat iedereen met open mond naar diens overwinning keek. Met 3 ½ lengte verwees de driejarige zijn oudere medestanders Addeybb naar een tweede en Mishriff naar een derde plek. De gezichten van trainers Gosden en Haggas spraken boekdelen toen St Mark’s Basilica hun toppaarden zo sterk het nakijken gaf.

Broome levert Aidan O’Brien de tweede Group I overwinning in een weekend op

Gisteren stond de Grand Prix de St Cloud over 2400 meter op het programma. De vijfjarige Broome (Australia x Sweepstake) won de ren van start to finish en heeft nu drie van zijn vijf starts in een overwinning omgezet. Jockey Colin Keane: “Het is een ongecompliceerd paard en Aidan zei mij om mijn eigen weg te volgen. Broome nam mij mee en de Japanse en Ierse eigenaren zullen nog veel plezier aan het paard gaan beleven”.

Bron: Horses.nl