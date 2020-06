Siskin en Peaceful domineren het Tattersalls Irish Guineas weekend

Dit weekend stond in het teken van de strijd tussen de Ierse driejarige hengsten en merries in de Group I rennen van Tattersalls 2000 en 1000 Guineas.

Met elf hengsten, waarvan er zes afkomstig waren van trainer Aidan O’Brien, liet Siskin (First Defence x Bird Flown) zien wat hij waard was. Als tweejarige won Siskin viermaal uit vier starts en en het duurde 308 dagen voordat hij zijn debuut als driejarige in de 2000 Guineas maakte en deze eerste Group I klassieker voor trainer Ger Lyons op zijn naam schreef. Lyons zadelde de driejarige voor eigenaar Juddmonte van ZKH Khalid Abdullah voor voormalig kampioensjockey Collin Keane.

Bedenkingen

“Het beste paard won. Ik had mijn bedenkingen over de loting uit startbox 2 met alle sterke deelnemers van O’Brien om mij heen en wij wisten, gelet op de tactieken in het verleden, wat de jockeys van O‘Brien zouden gaan doen”, aldus Lyons. “Keane was dus op zichzelf aangewezen en heeft een sterk staaltje vakmanschap laten zien. Op het laatste moment wist Keane door te breken om met 1 ¾ lengte te winnen voor Vatican City, Lope y Fernand en Armory alle afkomstig van de Ballydoyle brigade (het team van O’Brien). Siskin is een makkelijk paard om te trainen. Ik zal met het team bespreken wat de volgende koers zal zijn en ik denk dat wij vanwege de quarantaineregels Royal Ascot zullen overslaan en volgende maand het paard in Goodwood in de Sussex Stakes laten lopen.”

1000 Guineas voor Peaceful en kwartet voor familie O’Brien

Van de elf deelnemende merries namen vader Aidan en diens zoons Donnacha en Joseph O’Brien er vier voor hun rekening en het werd een familie onderonsje met de bezetting van de eerste vier plaatsen in deze ren. Aidan won met Peaceful (Galileo x Missvinski) met twee lengten voor de door zoon Donnacha getrainde Fancy Blue zijn negende Ierse 1.000 Guineas. Derde werd Aidan’s pupil So Wonderful die met een hoofdlengte New York Girl, getraind door zoon Joseph, van zich afhield.

Voor de 21-jarige Donnacha, die eind vorig jaar zijn jockey-carrière beëindigde en nog als jockey op Peaceful voor zijn vader won, was het zijn eerste Group I deelnemer als trainer. “Donnacha hield van Peaceful toen hij vorig jaar op haar in Thurles won. Toen Peaceful daarna naar Newmarket ging liep zij op de zware bodem aldaar voor geen meter maar zij bleef vechten. Dát was het teken voor ons dat zij een heel goede merrie is”, aldus Aidan. “Ik sluit niet uit dat Peaceful naar Ascot gaat maar met het steeds wisselende renprogramma en de korte tijd tussen alle Group I rennen zou het ook zo kunnen zijn dat Peaceful naar Epsom gaat.”

Zoon Donnacha kijkt in ieder geval al uit naar een mogelijke rematch met Peaceful in the Oaks te Epsom “de wijze waarop Fancy Blue bleef koersen denk ik dat de Oaks de juiste race voor haar zou zijn.”

Het was voor ‘s werelds meest beroemde en succesvolste hengst Galileo de 85e keer dat een van zijn nakomelingen een Group I ren won.

Bron: Horses.nl