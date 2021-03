Sky Darci wint rijkgedoteerde Hong Kong Derby

De BMW Hong Kong Derby, die met dik 2,5 miljoen euro gedoteerd is, is een race over 2.000 meter die voorbehouden is aan vierjarige Engelse volbloeden. Op de grasbaan van Sha Tin in Hong Kong won Sky Darcy onder jockey Joao Moreira. Het paard wordt getraind door Casper Fownes. Voor Joao Moreira was het zijn tweede overwinning in de Hong Kong Derby. Sky Darci heeft met zijn overwinning nu zes rennen in Hong Kong gewonnen.

In Europa is de Derby de klassieker der klassiekers, en vindt in juni en juli plaats voor driejarige Engelse volbloeden. In Hong Kong ligt de zaak dus net even anders en is het een race voor vierjarige paarden, in maart.

Langzaam

Trainers en jockeys voorspelden dat de ren in Hong Kong een langzaam verloop zou hebben en mogelijk de langzaamste Derby in de geschiedenis zou kunnen worden. In het vijftien koppige deelnemersveld bevonden zich een heleboel 1.600 meter-paarden en juist de paarden die een eindsprint in hun mars hadden, hadden een goede startbox geloot.

Goede startpositie

Voor de race verkondigde Moreira: “Toen ik het bericht kreeg dat Sky Darci (Darci Brahma x Strictly Maternal) zo’n goede startbox had geloot, was mijn dag helemaal goed. Sky Darci is wellicht geen 2.000 meter paard maar beschikt over veel uithoudingsvermogen. Ik geloof dat hij het beste paard in deze ren is en hij verkeert in zijn beste vorm ooit. De helft van het veld kan de afstand aan en de andere helft zal halverwege instorten als de koers te snel gaat, dus ik denk dat het tempo laag zal liggen. Elke keer als je bij een ren over 2.000 meter van start gaat, heb je een beetje geluk nodig om die eerste bocht goed te kunnen nemen”. Trainer Fownes vulde Moreira aan: “Sky Darci heeft een geweldige voorbereiding gehad. Fitter als voor vandaag kon ik hem niet krijgen, hij ziet er fantastisch uit”.

Slim gereden koers

De prognose van de trainer en jockey kwamen helemaal uit. Moreira vertrok uit startbox nr. 2. In het begin van de koers positioneerde Moreira zijn paard aan de reling op een afwisselende vijfde en zesde plek. Healthy Happy en Silver Express gingen er als een speer vandoor en sloegen een gat van zo’n tien lengten. Vlak voor de laatste bocht kwam het 15 paarden tellende deelnemersveld weer bij elkaar en schoof Moreira, die nog steeds aan de reling koerste, op naar een derde plek. Met nog 350 meter te gaan trok Moreira Sky Darci van de reling af en stormde richting de finish. De combinatie won met een halve halslengte, vóór de als tweede aankomende Russian Emperor. Als de koers 50 meter langer zou zijn geweest, had die laatste wellicht gewonnen. Derde werd Panfield. Fownes: “Sky Darci heeft nu zijn veelzijdigheid laten zien en misschien brengen we hem nu terug naar afstanden van 1.400 of 1.600 meter rennen. Wij gaan eerst kijken hoe hij zich na deze ren zal herstellen”.

Bron: Horses.nl