Sky Field wint een dramatisch verlopen Longines Hong Kong Sprint 2021

De Longines Hong Kong Sprint was aanvankelijk een koers over 1000 meter op gras in een rechte lijn. In 2006 werd de afstand verlengd naar 1200 meter mét een bocht en de ren staat inmiddels op de 24e plaats van de top 100 Group I-rennen. Longines sponsorde de ren voor het eerst in 2012 en het prijzengeld is thans verhoogd naar ruim € 2,7 miljoen. In 1999 werd deze ren aan het vier Group I tellende internationale programma van de Longines Hong Kong International Races toegevoegd.

De startboxloting is altijd een grote zorg voor de sprinters en men hoopt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan te loten, omdat het slechts 300 meter van de startboxen naar de eerste bocht is. Kortom, de sprint races te Sha Tin zijn verre van gemakkelijk en men verwachtte dat het tempo hoog zou liggen. Een loting in de buitenste box kan echter ook als een uitdaging worden gezien. Dat demonstreerde ’s werelds meestverdienende jockey João Moreira in 2015 op Peniaphobia die van meet af de ren leidde en won. De keerzijde is wel dat paarden die aan de buitenkant starten en vroeg in de koers al snelheid missen het verder wel kunnen vergeten.

Schokkende en dramatische valpartij

Japan had voor deze ren Danon Smash, Pixie Knight en Resistencia ingevlogen die het zouden gaan opnemen tegen de negen toppers uit Hong Kong. De ren verliep uitermate dramatsich. Na het uitkomen van de bocht viel Amazing Star en daar duikelenden Pixie Knight, Lucky Patch en, Naboo Attack net zoals bij een wielrennerskoers overheen en hun jockeys vlogen door de lucht. Een dergelijke valpartij in een ren komt gelukkig niet vaak voor maar het is voor de betrokkenen en het publiek vreselijk en schokkend om te zien. Jockeys Blake Shinn op Sky Field en Christophe Soumillon op Resistencia konden hun paarden op topsnelheid ternauwernood om de gevallen paarden en jockeys heen loodsen en het was Sky Field (Deep Field x Laravissante) die de ren met ¾ lengte voor Resistencia en de derde aankomende Courier Wonder won.

Jockey Zac Purton die afgelopen woensdag nog tot Internationale Kampioensjockey werd gekroond, hield aan de valpartij vier gebroken ribben, neus en pols over. Jockey Lyle Hewitson is inmiddels uit de intensive care en hield aan de valpartij een heupfractuur, een kleine hersenbloeding en hechtingen aan zijn elleboog over terwijl de Japanse jockey Yuichi Fukunaga zijn sleutelbeen brak. De enige jockey die de val zonder kleerscheuren doorstond was Karis Teetan die, nadat hij door de baanartsen was gecontroleerd, aan de overige rennen van het programma kon blijven deelnemen. De paarden Amazing Star en Naboo Attack werden ter plekke geëuthanaseerd terwijl Lucky Patch en Pixie Knight ogenschijnlijk ongedeerd de val hebben doorstaan.

Bitterzoete en hartverscheurende overwinning

De 54-jarige Australiër Caspar Fownes, de regerend kampioentrainer van Hong Kong, keek met gemengde gevoelens naar de overwinning van zijn pupil. Wwat er vandaag is gebeurd is hartverscheurend en levert mij een bitterzoete en een moeilijk te bejubelen overwinning op. Het is duidelijk dat mijn eerste gedachte naar de gevallen jockeys en hun paarden uitgaat. Ik zeg al een tijdje dat Sky Field een speciaal paard is en dat hij nog kan verbeteren. We hebben door hem iets heel leuks om mee te werken en naar de volgende rennen vooruit te kijken.”

